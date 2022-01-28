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Spor

Galatasaray Kulübü'nde başkan yardımcılığına Özgür Kalelioğlu getirildi

Rezan Epözdemir yönetim kurulu ve başkan yardımcılığı görevlerinden istifa etmişti

28 Ocak 2022 16:20

Galatasaray Kulübü'nde başkan yardımcılığı görevine Özgür Kalelioğlu getirildi.

NTV'de yer alan habere göre, sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu uyarınca Özgür Kalelioğlu'nun başkan yardımcılığına getirildiği belirtildi.

Galatasaray Kulübü'nde Rezan Epözdemir yönetim kurulu ve başkan yardımcılığı görevlerinden istifa etmişti.

Özgür Kalelioğlu kimdir?

Sankt Georg Avusturya Lisesi’nden ve Innsbruck Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme Bölümü’nde mezun oldu. Arkas Holding Liman ve Terminal Hizmetleri Grubu Başkanıdır. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, DEİK, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Üyesi. 1986-1996 Galatasaray ve Milli Takım Yüzme Branşı rekortmen sporcusu. Türkiye ve Balkan Şampiyonu.

TIKLAYIN | Galatasaray'da Rezan Epözdemir'den açıklama; neden istifa etti?

 

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