Galatasaray'da Rezan Epözdemir'den açıklama; neden istifa etti?

Galatasaray'da başkan yardımcısı Rezan Epözdemir istifa kararı aldı. Epözdemir görevi bırakma nedenini açıkladı.

Yönetim kurulu ile derin ilkesel farklılıklar, tutum, yöntem ve yaklaşım farklılıkları olduğunu aktaran Epözdemir, yapılan bazı hataların kendisini istifaya götürdüğünü belirtti.

Epözdemir, 17 Aralık Cuma günü kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyerek istifasının gerekçelerini anlatacak.

Rezan Epözdemir, Haziran ayında yapılan olağan seçimli genel kurulda başkanlığa seçilen Burak Elmas yönetiminde 6 ay görev yaptı.

Spor Gecesi Digital programına konuk olan Epözdemir, kararının gerekçelerini açıkladı.

Rezan Epözdemir ne söyledi?

Gün itibariyle görevinden istifa ettiğini belirten Rezan Epözdemir, Cuma günü açıklama yapacağını söyledi.

"İlkesel farklılıklar, tutum farklılıkları, yöntem ve yaklaşım farklılıkları gibi gerekçelerle istifamı sundum. İlkeli durmak yalnızlık getirir. Kapsamlı bir şekilde istifa gerekçelerimi anlatacağım. Galatasaray kamuoyunun beni anlayacağını düşünüyorum. Galatasaray sadece bir spor kulübü değildir. Galatasaray 30 milyon taraftarıyla Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Bizler de yönetici olarak bu hassasiyet ve bilinçle hareket etmeliyiz. İnanın ben içeride bunun için çok ciddi bir mücadele verdim. Fakat bu mücadelenin sonunda görüşlerimizin değer görmediğini görüyoruz. Çok derin ilkesel farklılıklarla istifa kaçınılmaz oldu.

Günün sonunda bizler de bir taraftarız. Bundan sonra taraftar olarak hizmet edeceğiz. Galatasaray'ın vicdanı taraftarlarıdır. Önemli olan Galatasaray'ın vicdanında yer bulabilmek. 6 ay içerisinde yaptığımız çalışmalar, haksızlıklara karşı duruşumuzun karşılık bulduğunu umuyorum.

"İlkeli durmak yalnızlık getirir"

İlkeli durmak gerçekten yalnızlık getirir. Bu süreçte biz de bunu acı bir şekilde deneyimledik. İnsanları var eden şey değerleridir, duruşudur. Tek amacımız vardı; Galatasaray'a hizmet etmek.

Galatasaray'ın hakları yenilirken, adeta bir düşmanlık varken Galatasaray'ın hak ve menfaatlerini gerektiği gibi bir Galatasaray yönetimine yakışır şekilde savunmadı. Ne yazık ki bu konuda yönetimimiz bir aciziyet içerisine düştü. Dolayısıyla bu benim için istifa gerekçelerinin en önemlilerinden biri. İstifa son çaredir. Ben 3 aydır mücadele veriyorum. Sayın başkana gidip anlattım. Bir duruş sergilenmesi gerektiğini söyledim. Konuşa konuşa sonuç vermediğini, değer görmediğini gördüm. Size kıymet verilmiyorsa orada bulunmanızın anlamı yok. Bundan sonra çok iyi bir Galatasaray taraftarı olarak kulübüme hizmet etmeye devam edeceğim."

Rezan Epözdemir kimdir?

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden üniversite ikinciliği ile mezun oldu. Marmara Üniversitesi Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Onur Derecesi sahibi. Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Doktorası ve Yüksek Onur Derecesi sahibi. Bilgi Üniversitesi, Dr. Öğretim Üyesi.

Çeşitli hakemli dergi ve gazetelerde yayımlanmış onlarca makale, sunulan uluslararası tebliğler, paneller ve yayınlanmış kitapları vardır. Türkiye kamuoyunun takip ettiği pek çok davada avukatlık, hukuki danışmanlık, sosyal sorumluluk projeleri, iş, sanat ve spor dünyasında birçok kişi ve kurumun vekilliğini yaptı.

Yazılı, görsel basın ve kitle iletişim araçlarında birçok programa katıldı ve hukuk yorumculuğu yaptı.