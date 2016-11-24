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Spor

Galatasaray kötü gidişe 'dur' demek istiyor

Oynadığı son 4 maçta sadece 1 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, çıkışa geçmek istiyor

24 Kasım 2016 12:55

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 25 Kasım Cuma günü sahasında Bursaspor ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılarak, kötü gidişine son vermeyi hedefliyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Bursaspor ile karşılaşacak.

Süper Lig'de oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybederek zirve yarışında yara alan sarı-kırmızılı takım, Bursaspor karşısından 3 puanla ayrılarak moral bulmak amacında.

Teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde sezona iyi başlayan ve ilk 7 haftayı namağlup geçerek 17 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, daha sonra oynadığı 4 maçtan ise sadece 3 puan çıkardı.

Ligin son 4 haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yenilen sarı-kırmızılı takım, sadece Adanaspor'u mağlup etti.

 

Carole sarı kart cezalısı

 

Galatasaray, ligde 20 puanla 5. sırada yer alırken, 21 puana sahip Bursaspor ise averajla 4. sırada bulunuyor. Türk Telekom Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Lionel Carole, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de geride kalan haftada Fenerbahçe karşısında bu sezon 4. kez sarı kart gören Lionel Carole, yarınki maçın kadrosunda yer alamayacak.

Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyunu terk eden Eren Derdiyok'un durumu ise maç saatinde netleşecek.

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