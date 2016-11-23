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Spor

Sneijder Bursaspor'u seviyor

Wesley Sneijder, Bursaspor'a karşı oynadığı 10 maçta 5 gol kaydetti

23 Kasım 2016 15:22

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'in, kariyerinde en çok gol attığı takımların başında ligin 12. haftasında karşılaşacakları Bursaspor geliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sarı-kırmızılı takım, sahasında Bursaspor ile karşılaşacak.

Son 4 maçından sadece birini kazanabilen Galatasaray 25 Kasım Cuma günü Türk Telekom Arena'daki karşılaşmaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak.

Fenerbahçe ile oynadığı derbi mücadelesinden yenik ayrılan Aslan, Bursaspor engelini kayıpsız geçerek üst sıralar ile puan farkını azaltmak isterken, Hamza Hamzaoğlu'nun ekibi ise İstanbul'dan zaferle dönmenin hesaplarını yapıyor.

 

Sneijder'ın 10 maçta 5 golü var

 

Galatasaray'da bu sezon 4 gol kaydeden Wesley Sneijder, kariyeri boyunca en çok Bursaspor'a karşı gol sevinci yaşadı.

Galatasaray formasıyla yeşil-beyazlı takıma karşı 10 mücadelede boy gösteren yıldız isim, bu maçlarda 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Hollandalı oyuncunun Karabükspor'a karşı da 6 maçta 5 golü bulunuyor.

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