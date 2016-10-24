Kayıp aranıyor; Wesley Sneijder

Galatasaray'ın en çok kazanan futbolcusu olan Wesley Sneijder, 1-0'lık Trabzonspor maçındaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Milli takımından sakat dönüp geçen hafta oynanan Gençlerbirliği maçını kaçıran Hollandalı yıldızın, hafta arasında 2 gün idmana çıkmasına rağmen hocasından Trabzon önünde forma istemesi ve Riekerink'in de buna göz yumması, ikilinin eleştirilmesine sebep oldu.

Performansı düşüyor

Her geçen yıl düşen performansıyla dikkat çeken 32 yaşındaki oyuncu, ligdeki son golünü ise 23 Ocak 2016'da Osmanlı deplasmanında kaydetmişti. Süper Lig'de o günden beri gol orucunu sürdüren deneyimli oyuncu, bu sezon ise ligde 7 maçta 3 asist yaptı.

Cimbom'un 10 numarasının forvet arkasında oynamak yerine sık sık sol kanada kayması ve fazla sorumluluk almaması da eleştiri oklarının hedefinde yer almasına neden oldu.

Arena'da son gol 17 ay önce Beşiktaş'a

Süper Lig'de 9 aydır gole hasret kalan 'Sniper', TT Arena'da ise en son 2014-15 sezonunda Beşiktaş ağlarını sarsmayı başarmıştı.



Tam 17 ay önce attığı o golden sonra henüz fileleri sarsmayı başaramayan Hollandalı yıldız, son iki sezondur Arena tribünlerini ayağa kaldıramadı.

Süper Lig'de geçen yıl 25 maça çıkan Wesley Sneijder, 5 gol ve 7 asistle 12 gole katkı sağladı.