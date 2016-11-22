T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray'da Fatih Terim sesleri

Sarı-kırmızılı yönetimin Fatih Terim'e teklif götürmesi bekleniyor

22 Kasım 2016 11:43

Galatasaray’da son 4 karşılaşmada alınan 3 yenilginin faturası Jan Olde Riekerink'e kesildi. Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından yönetim, Hollandalı teknik adam ile yollarını ayırmayı planlarken kulislerde Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim sesleri yükselmeye başlandı.

Galatasaray’ın, Milli Takım'da zor günler yaşayan İmparator'a önümüzdeki günlerde teklif yapacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, gerekirse Fatih Terim'e “Hem Milli Takım'ın hemde Galatasaray’ın başında ol” diyeceği belirtildi.

Bu cepheden olumsuz bir yanıt alınması durumunda ise sarı-kırmızılılar, şu anda takım çalıştırmayan yabancı teknik adamlara yönelecek. Galatasaray’ın, her ihtimale karşı bol alternatifli bir liste hazırlamak için harekete geçtiği belirtiliyor.

ETİKETLER

Fatih TerimGalatasarayJan Olde Riekerink

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24