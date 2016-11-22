Galatasaray'da Fatih Terim sesleri

Galatasaray’da son 4 karşılaşmada alınan 3 yenilginin faturası Jan Olde Riekerink'e kesildi. Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından yönetim, Hollandalı teknik adam ile yollarını ayırmayı planlarken kulislerde Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim sesleri yükselmeye başlandı.



Galatasaray’ın, Milli Takım'da zor günler yaşayan İmparator'a önümüzdeki günlerde teklif yapacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, gerekirse Fatih Terim'e “Hem Milli Takım'ın hemde Galatasaray’ın başında ol” diyeceği belirtildi.

Bu cepheden olumsuz bir yanıt alınması durumunda ise sarı-kırmızılılar, şu anda takım çalıştırmayan yabancı teknik adamlara yönelecek. Galatasaray’ın, her ihtimale karşı bol alternatifli bir liste hazırlamak için harekete geçtiği belirtiliyor.