Galatasaray hakemlere seslendi: Haysiyetli olun

Galatasaray Yönetimi, dün oynanan Fenerbahçe Ülker maçında yaşanan olaylarla ilgili Türk Telekom Arena Stadında basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında, maç boyunca küfür edildiğini, Fenerbahçeli yönetici Mahmut Uslu'nun Ergin Ataman'a ettiği küfürlere ilişkin sert ifadeler kullanıldı.

Galatasaraylı yöneticiler Sedat Doğan, Mehmet Cibara ve Mehmet Karlı'nın katılımı ile gerçekleştirilen basın tolantısından satırbaşları şöyle:

Sorgulanacak çok şey var, dün bir algı yönetiminin bir sonucudur. Yayıncı kuruluşa yapılan bir baskı vardı, kameraların yerleri değiştirildi. Sahaya seyirci almak değil her şeyi yaptılar. Güvenlik kurulu toplantısı kararlarına rağmen bize çok yakışıksız şeyler yapıldı. Protokol tribününde oturacak isimler bellidir, Ülker grubu yetkilileri bize gerekli yardımı yapmak için elinden geleni yaptı. Biz kendi sahamızda onlar ile yan yana oturduk. Seri 2-2'ye geldikten sonra yıllar önce Efes maçında olduğu gibi yine aynı Fenerbahçeli kişiler ortaya çıkarak ortamı kaosu sürükledi. Basketbol federasyonu da buna çanak tuttu.

İl Güvenlik Kurulu'nun kararlarında her iki kulübün yöneticileirnin nerede oturacağına karar verilmiştir. Ama bize tahsis edilen locaya gitmemize rağmen oradan ayrılmamız gerektiği söylendi. Başka bir locaya alındık. TBF'ye ait bir loca imiş.. Bu locaya gittikten sonra TBF yetkilileri bize gelerek burası TBF locası burada oturmanız yanlış anlaşılır dediler. Ve sonrasında bizi sarı lacivert formalıların olduğu yere oturtulduk.

' O hakem neden eleştirilmedi'

Fenerbahçe Spor Kulübü, geçen hafta bu maçta görev yapacak olan 1 hakemi eleştirdi, diğer 1 hakemi de eleştirmedi. Bu eleştirimeyen 'değerli' hakemin neler yaptığı da ortada. Bu değerli hakemin 'tapelerde' Fenerbahçeli yöneticiler ile neler konuştukları da ortada.

Türk bayrağını temsil eden isme ana avrat küfür edildi

TBF'nin locasının tamamı Fenerbahçe forması giyen isimlerden oluşuyordu. Sayın Turgay Demirel, siz görevinizi yapmıyorsunuz. Hakem hataları var, anonslar konusu tam bir skandal.

Bizim antrenörümüze ana avrat küfür edilirken sustunuz. Bu adam sizin milli takımınızın teknik direktörü. Türk bayrağını temsil eden bir isme ana avrat küfür edilirken siz hiçbir önlem almıyorsunuz. Maçtan önce de maçtan sonra da saldırılar oldu.

Biz TBF'den ayrıcalık istemiyoruz. Sadece gereğini, görevini yapmasını istiyoruz. Biz ceza aldığımızda saha dışındaki olaylar da ceza kapsamına alındı. Şimdi kimse bu maç esnasında gereken anonslar yapılmıştır diyemez. TBF yönetmelikleri gereği neyse cezaları vermeli ve maçın öncesini sonrasını bir bütün olarak değerlendirilmeli. Sadece pazartesi günkü itirazımızı değerlendirecek olan hukukçular itirazımızı değerlendirerek en hızlı şekilde karar vermesi gerekir. Hukuğun uygulaması tarafsızlık gerektirir. Hukuğu uygulayan kimselerin bu tarafsızlığını da belli etmesi gerekmektedir.

Cezalı olan yöneticiler salona girdi

Cezalı olan yöneticiler o salona bir seyirci gibi girmemişlerdir. Sadece yöneticilerin girebileceği yerlere girip birilerine emir yağdırmışlardır. Eğer milli takımının anttrenörü polis koruması ile kafasına polis şapkası ile çıkartılmak zorunda kalıyorsa... Yetkili organlar sizin canınızı koruyamıyorsa, kişiler kendi canını korumak zorunda kalır. Bu da anarşi doğurur.

Hukuğun meşruiyet nedeni insan haklarıdır. Ve bunun da temeli insan haysiyetidir. Eğer bir ortamda size ana avrat küfür ediliyorsa ve buna engel olamayan yöneticiler varlık nedeni sorgulamalıdırlar.

Haysiyetli olun

Biz TBF yetkililerden ve yöneticilerden tek bir şey istiyoruz. Haysiyetli olun. Bir kulübün yöneticisi size dönüp de parmağınızı sallıyorsa, boyun eğmeyin... Biz sizden bize de boyun eğin demiyoruz. Haysiyetli olun... Kimseye boyun eğmeyin.. Sadece haysiyetli olun...

'Fenerbahçe'nin sahasının kapatılmasını bekliyoruz'

Galatasaray yöneticisi Sedat Doğan, toplantının sonunda yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin sahasının kapatılmasını istediklerini dile getirdi.

Biz son topa kadar mücadele edeceğiz, hukuki çerçevede ne gerekiyorsa yapacağız. Gerekise federasyonu da yeneceğiz. 6222'yi mi kullanırsınız, şiddet yasasını mı kullanırsanız artık, ne kullanılıyorsa kullanılsın ama bu iş çözülsün, başı ne zaman dara gelirse gelsin bu işi yapanlar bellidir, bunlar elemine edilmesi lazım. Bizim sahamızda olan olaylar karşısında sahamız kapandıysa şimdi Fenerbahçe'nin de sahasının kapanması lazım, bunu bekliyoruz.