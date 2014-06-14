G.Saray koçu: F.Bahçeli Mahmut Uslu pantolonunu gösterdi, 'seni si....m' dedi

Galatasaray Liv Hospital Başantenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Ülker' maçının ardından Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu'nun kendisine küfür ettiğini söyledi.

Türkiye Basketbol Ligi play-off 5. karşılaşmasında Fenerbahçe Galatasaray’ı76-63 yenerek seride 3-2 öne geçti.

Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman şunları söyledi:

"Öncelikle Fenerbahçe Ülker oyuncularını kutluyorum. Maçın birinci devresi tempolu oyunla agresif savunma yaptılar. Hücum düzenlerimizi bozdular. Hücumda düşük yüzdelerde kaldık, bizi top kayıplarına zorladılar. Onların istedikleri şekilde maç gelişti.

İç saha avantajının verdiği agresiflikle sert savunma yaptılar. İkinci devre öncesi soyunma odasında konuştuk. Hücumumuzu yine istediğimiz şekle getirdik. Artık hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Maçı 10 sayıya kadar getirdik."

‘Mahmut Uslu bana pantolonunu gösterdi’

"Teknik faul aldığımda hakeme küfür etmedim. İsterse ne dediğini kendisi söylesin. Küfür benim tarzım değil. Yaklaşık 16-17 yıldır baş antrenörlük yapıyorum hiçbir hakeme küfretmedim. Sahada basketbol oynamaya elverişli bir ortam yoktu. Maçın birinci dakikasından itibaren ana, avrat, kardeş, çoluk, çocuk kalmadı.

Holigan taraftarların bunu yapmasına engel olamıyorsunuz. Beni en çok üzen şey daha önce birlikte çalıştığım Mahmut Uslu'nun pantolonunu tutarak "Seni s....m" demesi oldu."

‘Murat Ülker'e soruyorum’

"Gerekli şeyleri hukuki yoldan başlatacağız. Beni üzen bir nokta da çok saydığım Ahmet Özokur, Abdullah Kiğılı ve Ülker müessesesinin bu konuda duruşu. Geçmişte üç yıl gururla gururla çalıştım. İki Türkiye Kupası ve iki Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandık. Ülker, dünyanın en saygın müesseselerinden birisidir. Çok saygı duyduğum, beyefendi, mütevazı bir insan olan çocukların bu sporu sevmesi için uğraşan, birlikte çalışmaktan gurur duyduğum Sayın Murat Ülker'e soruyorum:

Buna nasıl müsaade ediyorsunuz. Beni en çok üzen nokta bu. Şunu da belirtmek istiyorum, Türküm. Milli Takım antrenörlüğünü kayıtsız şartsız ülkeme hizmet edeceğim."

‘Yine söylüyorum, şampiyon olacağız’

"Bugüne kadar hem Türk takımlarında hem Avrupa takımlarında birçok Avrupa kupası ve sayısız başarı kazandım. Kendimle, yaptıklarımla gurur duyuyorum. Seride 3-2 gerideyiz. Yine söylüyorum; 3-3 yapacağız ve şampiyon olacağız.

Fenerbahçe Ülker'de geçmişte birlikte çalıştığım, milli takımda birlikte çalışacağım birçok oyuncu var. Hepsini gözlerinden öperim."