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Spor

Fenerbahçe Ülker şampiyonluğa çok yaklaştı: 76-63

Beko Basketbol Ligi play-off final serisi beşinci karşılaşmasında Fenerbahçe Ülker kendi evinde Galatasaray Liv Hospital'i 76-63 yenerek seride 3-2 öne geçti

14 Haziran 2014 02:03

Karşılaşmanın ilk hava atışından son saniyesine kadar zorlu bir çekişmeye sahne olan Fenerbahçe Ülker-Galatasaray Liv Hospital derbisinde salonda gülen taraf 76-63'lük skorla Sarı-lacivertliler oldu.

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren baskılı bir oyun sergileyen Fenerbahçe Ülker ilk 10 dakikada açtığı 15 sayılık farkı maç sonuna kadar korumayı başardı. Kendi sahasında aldığı bu galibiyet ile Fenerbahçe Ülker seride tekrar öne geçti ve durumu 3-2'ye getirdi.

Final serisinin altıncı maçı 16 Haziran'da Abdi İpekçi Arena'da oynanacak.

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