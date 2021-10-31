Galatasaray, üç puanı iki golle aldı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti.

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini 45+3. dakikada Olimpiu Morutan ve 73. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı.

Süper Lig'de güçlü rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kazanan Galatasaray, hem zirve yarışında önemli üç puanı hanesine yazdırdı hem de hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibiyle yapacağı maç öncesinde moral buldu.

Sarı-kırmızılı takım elde ettiği bu galibiyetle ligde puanını 20'e çıkartırken, Gaziantep FK ise 12 puanda kaldı.

Sahasındaki son 3 maçı kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda çıktığı son 3 maçta Göztepe, İttifak Holding Konyaspor ve Gaziantep FK'yı mağlup etti.

Morutan'ın 3. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, Süper Lig'de bu sezon 3. kez ağları havalandırdı.

Sezon başında Romanya'nın FCSB ekibinden transfer edilen Morutan, daha önce Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında birer kez topu filelere gönderdi.

Kerem Aktürkoğlu 5. kez ağları havalandırdı

Gaziantep FK maçında Galatasaray'ın ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 5'e çıkardı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, daha önce Süper Lig'deki Kasımpaşa ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki St. Johnstone, Randers ve Lokomotiv Moskova maçlarında birer gol kaydetti.

Taraftardan Marcao'ya destek

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmada etkili bir performans sergileyen Brezilyalı futbolcu Marcao'ya destek verdi.

Taraftarlar, maçın sonunda tribünlere çağırdıkları Brezilyalı futbolcuya "üçlü" çektirdi.

Sarı-kırmızılı taraftarların lehine tezahüratta bulunduğu Marcao, tribünden aldığı bayrağı saha içinde sallayarak taraftarın sergisine karşılık verdi.

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Stat: Nef Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Serkan Çimen Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt (Dk. 87 Ömer Bayram), Berkan Kutlu, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Mustafa Muhammed), Morutan (Dk. 74 Taylan Antalyalı), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Feghouli), Halil Dervişoğlu (Dk. 75 Emre Kılınç) Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan (Dk. 69 Kitsiou), Ertuğrul Ersoy, Caulker, Djilobodji, Tosça, Merkel (Dk. 69 Recep Niyaz), Doğan Erdoğan, Maxim (Dk. 76 Figueiredo), Dicko (Dk. 77 Furkan Soyalp), Muhammet Demir Goller: Dk. 45+3 Morutan, Dk. 73 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 26 Maxim, Dk. 52 Ertuğrul Ersoy, Dk. 79 Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Dk. 76 Nelsson (Galatasaray)

Karşılaşmanın önemli anları

12. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla ceza sahasının ön çizgisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

21. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun soldan pasında, Morutan'ın penaltı noktası gerisinde uygun durumda yaptığı kötü vuruşta top yandan dışarı çıktı.

42. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışında sağ çaprazdan attığı şutta, top az farkla üstten dışarı gitti.

45. dakikada Muhammet Demir'in pasıyla ceza sahasına giren Dicko'nun şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.

45+3. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında savunmada Doğan Erdoğan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza sahasının sağ çaprazında bulunan Morutan'ın önünde kaldı. Bu futbolcu yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

Galatasaray, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

63. dakikada Marcao'nun aşırtma pasında savunmanın arkasında topu kontrol eden Feghouli'nin ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Günay Güvenç yatarak meşin yuvarlağa sahip oldu.

66. dakikada Muhammet Demir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dicko'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

73. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Feghouli'nin savunmanın arkasına gönderdiği güzel pasta topu önüne alarak ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

90+5. dakikada Ömer Bayram'ın soldan pasında çaprazdan ceza sahasına giren Taylan Antalyalı'nın yaptığı vuruşta, top yandan dışarı gitti.

Galatasaray, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.