Marcao: Zor günlerden geçtim; takım ve Fatih hoca hep yanımdaydı

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Gaziantep FK karşısında 2-0 kazandıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini 45. dakikada Olimpiu Morutan ve 73. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı.

Bu sonuçla puanını 20'ye çıkaran Galatasaray, haftayı lider Trabzonspor'un 7 puan arkasında tamamladı. Gaziantep FK ise 12 puanda kaldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Marcao, "Hocamız, bizi iyi çalıştırdı. Dersimize çalışmıştık. Gaziantep FK'dan daha çok istedik. Kazanmak çok kritikti ve istediğimizi aldık. Taraftar hep yanımızda, bu güzel oyunu ve 3 puanı kutlamak iyi hissettirdi" dedi.

"Maç sonu duygusal anlar yaşandı. İnanılmaz mutluluk yaşadım. Çok zor anlardan geçtim. Hem ailem, hem de ben istemediğimiz şeyler yaşadık. Fatih Hoca hep yanımda oldu, bütün takım aynı şekilde... O günler geride kaldı"

"Hedefimiz şampiyonluk. Çok fazla da havaya girmemek lazım. Takımı kutlarım. Sadece 3 puan. Yola devam edeceğiz"