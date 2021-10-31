Fatih Terim: Eğer buraları az zararla kapatabilirsek ilerisi bizim için çok açık

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK'yı 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Morutan'ın performanslarını değerlendiren Terim, önemli ifadeler kullandı.

Süper Lig’in 11. haftasında Gaziantep FK’yı 2-0 yenen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Terim, golleri atan Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu Morutan’ın yanı sıra savunmada başarılı bir maç çıkartan Marcao’nun performansını yorumladı:

“Ben iki yarıyı da iyi oynadığımız düşüncesindeyim. İlk yarı neredeyse hiç pozisyon vermedik önemliydi bu bizim için. Pozisyon da bulduk. Morutan ve Kerem’le yüzde 100 gol fırsatları bulduk. Topun bizde kaldığı, zaman zaman yüksek seviyede pres yaptığımız, her zaman değil ama rakibi oynatmamak adına iyi başardık. Hazırlıklıydık zaten ona. İkinci yarı özellikle tek hata gelen Antep defansının öne çıkarak arka alanda boş yer bırakacağını konuşmuştuk. Gol daha önce gelse daha farklı bir skor gelebilirdi. Topun şiddetini, yönünü ayarlayamadık. Sonuç olarak Avrupa maçı öncesi 3 puan, diğer rakiplere yetişme, yukarıyla farkın açılmaması gibi bir sürü faktörü düşününce iyi. Kazandığımız için mutluyuz. Yarın sabah Lokomotiv maçına hazırlanacağız. Oyuncularımı kutluyorum, Antep’e de başarılar diliyorum.”

"İçlerinde en küçüğü o, biraz da içine kapanık"

“Kerem tabii bizim çok alt liglerden alıp, güvenip forma verdiğimiz, her geçen gün de gelişimini takip ettiğimiz bir Kerem. Bazen kenarda, bazen içeride oynatıyorum. Daha da iyi olacak inşallah. Morutan hem içeride, hem kenarda oynuyor. İçlerinde en küçüğü o, biraz da içine kapanık. Oynadıkça bu arkadaşlar hasarsız geçerse, kaybedilen puanların takımdaki hasarı tecrübeli oyuncuyla, genç oyuncunun göğüslemesi aynı miktarda olmuyor. Birinde daha şiddetli travma yaratırken, diğeri üç gün sonra maç var kendimi hazırlamalıyım diyebilir. Hele ellerinden kaçırılan bazı maçlar var. Bunları düşününce, bunlar genç arkadaşlara önemli tecrübeler kazandıracak. Morutan da yetenekli. Hem sol ayağı, hem zekası, hem birkaç mevkide oynayabilmesi, daha da gelişecek. Eğer buraları az zararla kapatabilirsek ilerisi bizim için çok açık.”

"Küme düşen takımdan aldık diye eleştirilmiştik"

"Marcao’ya gelince. Yaptığı hareket doğru değildi. Kerem’den tabii ki özür dileyecekti. Ama bu hiçbir şeyi haklı göstermez. Ama onu kazanmak da önemliydi. O da üzüntüsünün farkında, onun ezikliği içerisinde ama iyi bir Galatasaraylı, o zaman da biliyorsunuz küme düşen takımdan stoper aldık diye eleştirilmiştik. Ama bugün çok önemli bir yerde. Hem yürekten oynuyor. Bugün 20 müdahalede 16 herhalde rekordur. Önemli bir istatistiktir. Bizim için özellikle oyun kurmada ve orayı yönetmede önemli bir isim. Sekiz maçta ondan yoksun oynadık. Biz bahanelere sığınmadan devam ediyoruz.”