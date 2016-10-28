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Spor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Avrupa'ya taşındı

Turkish Airlines Euroleague'de 3'te 3 yapan Fenerbahçe ile 3 maçında da galibiyet göremeyen Galatasaray karşı karşıya gelecek

28 Ekim 2016 17:33

Euroleague'deki temsilcilerimizden Galatasaray Odebank ile Fenerbahçe, bugün Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Basketbolda Turkish Airlines Euroleague'nin 4. haftasındaki Türk derbisinde, Galatasaray Odeabank ile Fenerbahçe karşılaşacak. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak derbi, LİG TV 3'ten naklen yayınlanacak.

Derbi, THY Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Galatasaray Odeabank ile başarılı bir performans ortaya koyan Fenerbahçe'nin mücadelesine sahne olacak.

 

Galatasaray 16 takımlı ligde son sırada

 

Geçen sezon ULEB Avrupa Kupası'nı kazanarak Turkish Airlines Euroleague vizesi alan Galatasaray Odeabank, Ergin Ataman yönetiminde şu ana kadar istediği sonuçları elde edemedi.

Sezona son şampiyon CSKA Moskova'ya farklı kaybederek start veren sarı-kırmızılılar, daha sonra konuk ettiği Kızılyıldız MTS'ye yenildi.

Avrupa Ligi'nde dün İsrail deplasmanında Maccabi FOX'a da mağlup olan Galatasaray Odeabank, 3 maçta galibiyetle tanışamadı ve 16 takımlı ligde son sırada yer aldı.

Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini taraftarına derbide hediye etmek istiyor.

 

Fenerbahçe'den harika başlangıç

 

Fenerbahçe, geçen sezon final oynadığı Turkish Airlines Euroleague'e bu sezon galibiyetlerle başladı.

İlk iki haftada İstanbul'da Brose Bamberg'i, İspanya'da ise Barcelona Lassa'yı tek farklı yenen sarı-lacivertliler, dün ise Litvanya ekibi Zalgiris'i farklı skorla geçti.

Turkish Airlines Euroleague'de 3'te 3 yapan Fenerbahçe, galibiyet serisine Abdi İpekçi Spor Salonu'nda da devam etmek istiyor.

 

Fenerbahç e'de iki sakat

 

Fenerbahçe'de dün Zalgiris maçında sakatlanan basketbolcuların durumu teknik heyeti düşündürüyor. Zalgiris maçında sağ ayak bileğinden sakatlanan Bogdan Bogdanovic'in, Galatasaray Odeabank karşısında forma giymemesi bekleniyor.

Eski sakatlığı nüks eden Sırp basketbolcu Nikola Kalinic'in durumu ise netleşmedi.

 

En çok Galatasaray, en az Fenerbahçe yedi

 

Turkish Airlines Euroleague'ne ilk 3 hafta sonunda savunması en iyi takımla, en kötü takım derbide karşıya gelecek.

Fenerbahçe, ilk 3 maçta savunmada gösterdiği performansla ligin en iyisi durumunda bulunuyor. Brose Bamberg (66 ), Barcelona Lassa (72) ve Zalgris'le (68) karşılaşan Fenerbahçe, bu 3 maçta potasında ortalama 68,6 sayı gördü.

Fenerbahçe, hücumda en az sayı atan (ortalama 74 sayı) 3 takımdan biri olmasına rağmen savunmadaki performansıyla galip gelmeyi başarıyor.

Galatasaray Odeabank ise Fenerbahçe'nin aksine savunmada kötü bir performans ortaya koydu.

Sarı-kırmızılılar, CSKA Moskova'dan 109, Kızılyıldız'dan 85, Maccabi FOX'tan ise 98 sayı yedi. Bu 3 maçta potasında ortalama 97,3 sayı gören Galatasaray Odeabank, bu alanda ligin en kötü takımı durumunda bulunuyor.

Galatasaray Odeabank, hücumda ligin en iyi 4 takımından birisi (ortalama 86,3 sayı) olmasına rağmen savunmadaki kötü performansı nedeniyle henüz galibiyetle tanışamadı.

Turkish Airlines Euroleague'de oynanacak derbide deplasman yasağı devam edecek.

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray Odeabank deplasmanında maçı tribünden takip edemeyecek.

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