Euroleague, Galatasaray'a iyi gelmedi: 98-92

Turkish Airlines Euroleague'nin üçüncü hafta maçında, galibiyeti bulunmayan iki takım Maccabi FOX ve Galatasaray Odeabank karşı karşıya geldi.



Mücadeleye iyi başlayan Galatasaray oldu. İlk çeyreği 24-18 önde geçen sarı-kırmızılılar devreyi 47-44 üstünlükle kapattı.



Üçüncü çeyrekte yorgunlukla birlikte skor üstünlüğü rakibe kaptıran Galatasaray, son çeyreğe 69-65 geride girdi.



Son periyotte savunmada zorlanan Galatasaray rakibine 98-92 mağlup oldu ve galibiyetle tanışamadı.



Maccabi'de Sonny Weems 23 sayıyla maçın en skoreri olurken, Colton Iverson ve Devin Smith ise 17'şer sayı üretti.



Galatasaray'da ise Justin Dentmon 22, Vladimir Micov 18 sayılık performansları mağlubiyeti engellemeye yetmedi.



Galatasaray, Euroleague'in ilk haftasında evinde CSKA Moskova'ya ardından Kızılyıldız'a boyun eğmişti.



Bu sonucun ardından Galatasaray henüz galibiyetle tanışamazken, Maccabi ilk galbiyetini elde etti.



Sarı-kırmızılılar, 28 Ekim Cuma günü Abdi İpekçi'de Fenerbahçe'yi konuk edecek.



Salon: Menora Mivtachim Arena

Hakemler: Carmelo Paternico (İtalya), Benjamin Jimenez (İspanya), Saso Petek (Slovenya)



Maccabi FOX: Goudelock 12, Ohayon 3, Smith 17, Weems 23, Iverson 17, Rudd 6, Seeley 7, Zirbes 10, Mekel, Pnini 3,



Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 15, Dentmon 22, Micov 18, Tyus 7, Daye 6, Schilb 6, Pleiss 2, Thompson 10, Diebler 4, Emir

Preldzic, Smith 2



1. Periyot: 18-24

Devre: 44-47

3. Periyot: 69-65

5 faulle çıkan: 34.12 Tyus (Galatasaray Odeabank)