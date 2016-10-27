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Spor

Fenerbahçe Euroleague'de tam gaz: 82-68

THY Euroleague 3. hafta maçında Fenerbahçe, Zalgiris Kaunas'ı 82-68 mağlup ederken, Bogdanovic ve Kalinic karşılaşmada sakatlandı

27 Ekim 2016 02:23

Euroleague normal sezonunda Fenerbahçe, Zalgiris Kaunas'ı farklı yenerek Avrupa'da 3'te 3 yaptı. Fenerbahçe bu sonuçla iç sahadaki kazanma serisini 23 maça çıkardı. 

Dört basketbolcunun çift haneli sayılara ulaşığı Fenerbahçe'de Ekpe Udoh 14 sayı ve 7 ribauntluk performansıyla takımın en skorer ismi oldu. Konuk takımda Leo Westermann’ın 15 sayısı, ve Brock Motum’un 14 sayısı güçlü Fenerabahçe’yi durduramadı.

Fenerbahçe Euroleague’de bir sonraki maçını cuma günü Galatasaray Odeabank ile Abdi İpekçi’de oynayacak.

Salon: Ülker Sports Arena
Hakemler: Robert Lottermoser , Carlos Cortes , Tomasz Trawicki

Fenerbahçe: Bogdanovic 10, Datome 8, Ali Muhammed 2, Antic 11, Udoh 14, Sloukas 8, Kalinic 4, Vesely 14, Nunnaly 5, Melih Mahmutoğlu 6, Berk Uğurlu

Zalgiris: Ulanovas 2, Pangos 5, Westermann 15, Jankunas 8, Lima 4, Kavaliauskas 7, Lekavicus 3, Milaknis 10, Motum 14, Seibutis

1. Periyot: 28-24 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 44-37 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 63-56 (Fenerbahçe lehine)

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FenerbahçeTHY EuroleagueZalgiris KaunasBogdanovic

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