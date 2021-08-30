Galatasaray'dan Rizespor Başkanı Tahir Kıran'a yanıt: Kimin kıvırdığı belgelerle ortaya çıktı

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, sarı-kırmızılı kulübe yönelik açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'a yanıt verdi.

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Sarı-Kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, GSTV'de Tahir Kıran'a yanıt verdi.

Rezan Epözdemir'in açıklaması

"Tahir Kıran'ın açıklamaları tamamen manipülatif ve gerçek dışı ifadeler. Sizi ilgilendirmeyen bir dosyayı ilgilisinden fazla takip etmek önceki iddialarımızı güçlendiriyor. İlgilileri bu dosyayı bu kadar takip etmiyor.

"Sayın Tahir Kıran benim şov yaptığımı söylüyor. Bir yandan tahkim şikayeti yok denip, diğer yandan tahkim şikayetinden vazgeçin deniyor. Bu bir akıl tutulması. Kimse Galatasaray Başkan Yardımcısı'na "Şov yapıyor" diyemez. Kimin kıvırdığı belgelerle ortaya çıktı.

"Tahir Kıran'ın amacı; bizi tahkimle ilgili şikayetten vazgeçirmek. Biz PFDK'yı da şikayet ettik. Onu da yapmadık diyebilirler. 27 Ağustos'ta şikayetimizi verdik.

"Başkanımız, Rizespor Başkanı'na dönemediği için özür dilemiş. Konuyla ilgili bir özür dilememiz yok.

"Tahkim Kurulu kararıyla ilgili AİHM'ye başvuruyoruz. Camiamızın haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Tahir Kıran, PFDK'ya sevk edilecek mi hep birlikte göreceğiz. Tehdit ve baskılara boyun eğmeyiz.

"UEFA'dan gelen yayın gelirlerimiz var. TFF'ye, 'kesmeyin' dememize rağmen büyük ihtimalle gelirlerimizden kesecek ve Oğulcan için bu bedel Rizespor'a verilecek. Oğulcan'ın lisansı çıkacak."