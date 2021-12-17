Galatasaray'dan KAP'a Rezan Epözdemir bildirimi

Galatasaray'da başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Rezan Epözdemir, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray da KAP'a da istifaya ilişkin bildirimde bulundu.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir yönetim kurulundaki görevine devam edeceğini, Galatasaray Sportif AŞ'deki görevinden ise istifa ettiğini açıkladı. Epözdemir, "Genel kurul iradesine saygısızlık olmasın diye yönetim kurulu üyeliği görevimden istifa etmiyorum" dedi.

Açıklamanın ardından Galatasaray, Rezan Epözdemir ile ilgili KAP açıklaması yaptı. Açıklamada, Epözdemir'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiği duyuruldu.

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