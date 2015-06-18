Galatasaray Bilal Kısa'yı borsaya bildirdi

Galatasaray, Akhisar Belediyespor ile sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Bilal Kısa'yı renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Ntvspor'da yer alan habere göre, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Bilal Kısa ile 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonları için (son sezon opsiyonlu; futbolcunun 2016-2017 sezonunda fiilen 20 resmi maçta oynaması şartına bağlı) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre oyuncuya her bir sezon için 2.407,500 TL sabit transfer ücreti ve oyuncunun 11 kişilik kadroda oynadığı her resmi karşılaşma için 45.000 TL değişken transfer ücreti ödenecektir" denildi.