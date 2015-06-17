'Lukas Podolski Galatasaray'a yakın'

İngiliz basını, Lukas Podolski'nin Galatasaray ile anlaştığını öne sürdü. İddiaya göre; sarı-kırmızılılar Alman oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Galatasaray yabancı golcü transferinde sona yaklaştı... Sarı kırmızılı ekip, Lukas Podolski'yi renklerine katmak üzere.

İngiliz basını, Alman futbolcunun 1.7 milyon sterlin karşılığında Galatasaray'a transfer olacağını duyurdu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Inter'de kiralık olarak geçiren Podolski'nin Arsenal ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Ntvspor’da yer alan habere göre, 30 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'dan yıllık 2.2 milyon sterlin alacağı belirtilirken, anlaşmanın 3 yıllık olduğu öne sürüldü. Galatasaray Yönetimi, devre arasında Alman oyuncu ile büyük ölçüde anlaşmış, ancak Goran Pandev'in İtalya'ya transferi gerçekleşmeyince Podolski kadroya katılamamıştı.

Sarı kırmızılı yetkililer ile sık sık temas halinde olan deneyimli futbolcu, İstanbul hakkında bilgiler aldı. Inter Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin isteği ile yarım sezon Inter'de oynayan Podolski, 17 maçta forma giyip 1 gol - 1 asistlik performans sergilemişti.