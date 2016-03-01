Galatasaray Başkanı Özbek: Mustafa Denizli'yle anlaştık, çalıştığı kadar ödeme yapılacak

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mustafa Denizli'nin görevden ayrılmasının ardından açıklamalarda bulundu. Denizli'nin istifa etmek istediğini söyleyen Özbek, "Mustafa Hoca'yla ödemeler konusunda mutabık kaldık. Bugüne kadar çalıştığı kadarıyla ödeme alacak" dedi.

Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray Başkanı Özbek'in açıklamaları şöyle:

"Kendisi bu kararı almış. Biz de yönetimde değerlendirerek saygı duyduk. Galatasaray'da yeni bir yapılanma hamlesi içerisindeyiz. Altyapıda Hollanda'dan bir hoca geldi. Oradan başlamak üzere Galatasaray'da kalıcı olacak bir yapının kurulması. Bu anlamda çalışmalar sürüyor. Yarın Akhisar maçına Orhan Atik'le çıkacağız.



"Seçim kararı genel kurulun kararıdır. Yönetimin şu anda uğraştığı olay Galatasaray'ın bugünkü sorunlarını çözmektir. UEFA'dan karar yarın açıklanabilir. Biz bu cezanın gelmemesi için çalışıyoruz ancak bu mali durum geçmişten geliyor. Mustafa Hoca'yla ödemeler konusunda mutabık kaldık. Bugüne kadar çalıştığı kadarıyla ödeme alacak.



"Hoca için çok taze bir konu. Yarın maçımız var. Orhan Hoca ile hazırlanacağız. 5 dakikada olacak işler değil. Bizim amacımız bugünü halledelim değil. Galatasaray'ın yarınlarını çözecek bir çözüm üzerinde çalışıyoruz. Galatasaray büyük bir camia. Seçildiğimizin ikinci haftasında eleştiri almaya başladık. Eleştiri elbete olacak ama bu eleştiriler bizim hizmet aşkımızın önüne geçmeyecek. Seçim sorularının muhatabı genel kuruldur."