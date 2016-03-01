Galatasaray'da Mustafa Denizli dönemi sona erdi

Galatasaray ile teknik direktör Mustafa Denizli'nin yolları ayrıldı. Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, sezon sonuna kadar U-21 Takımı'nın Teknik Direktörü Orhan Atik ile anlaşıldığı duyuruldu.

Spor Toto Süper Lig'de, Galatasaray'ın, deplasmanda Gaziantepspor'a 2-0 yenilmesinin ardından açıklama yapan Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, istifa sinyali vermişti. Denizli, "Başkanımızla oturup kapsamlı bir konuşma yapacağız. Siz ne yaparsanız yapın neticede bir yere kadar gidebiliyorsunuz. Tablodan rahatsızım. Yarın her şey netlik kazanır. Herkes için en sağlıklı kararı kendi içimde verdim." ifadelerini kullanmıştı. "Toplantıdan istifa yönünde sizin bir tasarrufunuz olur mu?" sorusu üzerine ise deneyimli teknik adam, "Olur. Her şey olabilir" şeklinde yanıt vermişti.

4 galibiyet, 4 mağlubiyet, 3 beraberlik

Göreve başladığı haftadan itibaren ligde 11 maça çıkan deneyimli Mustafa Denizli, 4 galibiyet, 4 mağlubiyet, 3 de beraberlik aldı. Denizli yönetimindeki Galatasaray, bu karşılaşmalarda rakip filelere 18 gol gönderirken, kalesinde ise 14 gol gördü. Son olarak Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 7. haftada Medipol Başakşehir'i 2-0 ile geçen Galatasaray, Mustafa Denizli yönetiminde çıktığı 8 deplasman maçında galibiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılıların başında Şampiyonlar Ligi'nde 1 maça çıkan Denizli, evinde Astana ile 1-1 berabere kalmıştı. Atletico Madrid, Benfica ve Astana'nın bulunduğu C Grubu'nu 3. bitirerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, Son 32 Turu'nda Lazio'ya iki maçta da etkisiz bir oyun sergileyerek 1-1 ve 3-1'lik skorlarla elendi. Lige havlu atması sonrası Avrupa'ya da veda eden sarı-kırmızılılarda son hedef olarak Ziraat Türkiye Kupası kaldı. Kupada çeyrek finalde Akhisar Belediyespor'u ilk maçta deplasmanda 2-1 geçmeyi başaran sarı-kırmızılılar, çarşamba günü rakibini TT Arena'da ağırlayacak.

Tarihin en kötü sezonunu hatırlatıyor

Galatasaray, ligdeki durumu ile tarihinin en kötü sezonunu geçirdiği 2010-2011 sezonunu hatırlatıyor. O yıl ligi 46 puanla 8. sırada bitiren ve taraftarını üzen Galatasaray, aynı sezon 23. haftayı ise 32 puanla 10. sırada kapatmıştı. Aslan, bu sezon 23. hafta itibari ile ise 37 puanla 5. sırada yer alıyor.

Mustafa Denizli kimdir?

10 Kasım 1949'da İzmir'de dünyaya gelen Mustafa Denizli futbol hayatına başladığı Altay'da 16 yıl futbol oynadıktan sonra 1983-84 sezonunda Galatasaray formasıyla profesyonel oyunculuk kariyerine son verdi.

Futbolu bıraktırktan sonra Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Jupp Derwall'in yanında yardımcı antrenör olarak görev yapar Denizli, 1987 yılında ise takımın teknik direktörlüğüne getirilirken 1987-88 sezonunda sarı kırmızılılara şampiyonluk yaşatmıştı. 1989'da Alemannia Aachen takımında teknik direktörlük yaptıktan sonra tekrar Galatasaray'a dönen Denizli, 1994-1996 yılları arasında Kocaelispor'un başında performansla Türk Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilmişti.

Milli Takım'da 1996-2000 yılları arasında görev yapan Mustafa Denizli, Euro2000'de Türkiye'ye çeyrek final sevinci yaşatmıştı. Milli takımın ardından sonraki durağı Fenerbahçe olan kurt hoca iki sezon boyunca görev yaptığı Fenerbahçe'ye 2000-2001 sezonunda şampiyonluk yaşatmıştı. 2002 yılında Fenerbahçe'den ayrılan Denizli sırasıyla Manisaspor, PAS, Persepolis takımlarını çalıştırdıktan sonra Ertuğrul Sağlam'ın yerine Beşiktaş teknik direktörlüğüne getirildi. Sıkıntılı bir sezon geçiren Beşiktaş'a 2008-2009 sezonunda hem lig hem de kupa zaferi yaşatan Denizli, 2010 yılında görevinden ayrıldı.

2011-2012 sezonunda yine İran kulübü Persepolis'i çalıştıran Mustafa Denizli, 2013 yılında Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e çıkartmış ancak ilerleyen dönemde istifa ederek Azerbaycan ekibi Hazar Lenkeran'ın başına geçti. Mustafa Denizli son olarak Hamza Hamzaoğlu'nun takımdan ayrılmasının ardından Galatasaray'da teknik direktör olarak görev aldı.