Mustafa Denizli'yle yollarını ayıran Galatasaray, sezon sonuna kadar Orhan Atik ile anlaştı. Açıklamaya göre, Akhisar Belediyespor maçında takımın başında U-21 Takımı'nın hocası Orhan Atik yer alacak.

Kulüp resmi sitesinde yer alan açıklamada, "Galatasaray Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 1 Mart 2016 tarihi itibariyle görevinden istifa etmiştir. Türk futbolunun yaşadığı büyük dönüşümün temel taşlarından olan sayın Denizli’ye, yeniden görev almayı kabul ettiği dönemde kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" denildi.

Önümüzdeki süreçte Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası mücadelelerinde takımın başında alt yapı teknik direktörlerinden Orhan Atik'in olacağı duyurulan açıklamada, "Hedef, transfere ve futbolcuya dayalı sistemin, evrensel ölçekte bir futbol aklına evrilmesi için alt yapıdan üst yapıya kadar yeni bir model oluşturmaktır. Günü kurtaran değil geleceği yaratan en uygun kadrolarla ve bilimselliği içselleştiren bir sistemle yolumuza devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın sonlarında ise "Yarınları inşa ederken bugünü ihmal etmemiz söz konusu olamaz. Bu geçiş döneminde, Galatasaray formasını giyen herkesin, üzerine düşen görevi dünden çok daha büyük bir sorumluluk duygusuyla yapması bir fedakârlık değil profesyonelliğin doğal bir parçası olan iş ahlâkının en temel gereğidir" denildi.