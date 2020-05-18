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Sağlık

Galatasaray: Başkan Mustafa Cengiz'in ameliyatı başarıyla tamamlandı

18 Mayıs 2020 16:08

Galatasaray Kulübü, bu sabah mide ameliyatına alınan Başkan Mustafa Cengiz'e yapılan operasyonun başarıyla tamamlandığı bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in, daha önce planlanan ve tedavi sürecinin bir parçası olan mide ameliyatı Prof. Dr. Sayın Dursun Buğra tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, takip ve tedavisi devam etmektedir.

Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

TIKLAYIN - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz acil ameliyata alındı

 



 

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