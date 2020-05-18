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Spor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz acil ameliyata alındı

Beyin ameliyatı olan Cengiz 15 Mayıs'ta taburcu edilmişti

18 Mayıs 2020 13:31

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz mide kanaması sebebiyle acil ameliyata alındı.

Hastanede kaldığı süre içerisinde beyin ameliyatı olan ve çok kapsamlı tetkikleri yapılan Sarı-Kırmızılı kulübün başkanının kemoterapi görmesi nedeniyle olumsuz bir reaksiyon yaşandığı ve bu nedenle dün acilen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Nişantaşı'nda bir hastaneye götürülen Cengiz'in bu sabah midesinden ameliyata alındığı belirtildi.

Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray'dan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuna ilişkin, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz bu sabah ameliyata alınmış olup operasyon halen devam etmektedir. Başkanımızın genel sağlık durumu hakkında gerektiği takdirde bilgilendirme yapılacaktır. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." denildi. 

İlk ziyaret Ali Koç'tan 

Cengiz'in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un olayı duyunca kendisini ilk ziyaret edenler arasında olduğu belirtildi.

Cengiz geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı olmuş ve 15 Mayıs'ta taburcu edilmişti. Cengiz'in doktoru, "Başkan çok iyi durumda, geçen hafta zorlu bir ameliyat geçirdi. Çok iyi durumda, bundan sonra bir kemoterapi süreci olacak." açıklamasını yapmıştı.

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