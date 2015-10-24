Galatasaray Başkanı, Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e gidecek mi?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Fenerbahçe derbisine gitmek istiyorum" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisine gidip gitmeyeceği yönündeki soruya "Derbi, Türk futbolu için çok önemli. Büyük ihtimalle gitmeyi düşünüyorum. Kadıköy için davet beklemiyorum. Bir iki tane husus var, onların oluşmasını bekliyorum" şeklinde cevap verdi.

Eurosport'ta yer alan habere göre, Özbek Galatasaray'ın Kadıköy'deki olumsuz istatistiğiyle ilgili ise, "Galatasaray en çok şampiyon olan takım. Burada esas olan şampiyonluk. Galatasaray herkesten fazla şampiyon olmuştur" şeklinde konuştu.