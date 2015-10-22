Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Fırat Aydınus

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 25 Ekim Pazar günü oynanacak dev maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 19:00 başlayacak mücadelede, Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Arkın Akgöl yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Özgürç Tükalp, ilave yardımcı hakemleri ise Deniz Ateş Bitnel ve Alper Ulusoy olacak.

Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

19.00 Çaykur Rizespor-Akhisar Belediyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Eskişehirspor-Kayserispor: Özgür Yankaya

24 Ekim Cumartesi

16.00 Kasımpaşa-Bursaspor: Halil Umut Meler

16.00 Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Ümit Öztürk

19.00 Gaziantepspor-Mersin İdmanyurdu: Hakan Ceylan

19.00 Medicana Sivasspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık

25 Ekim Pazar

14.00 Medipol Başakşehir-Torku Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Fırat Aydınus

26 Ekim Pazartesi

20.00 Antalyaspor-Beşiktaş: İlker MeralEzeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 25 Ekim Pazar günü oynanacak dev maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.