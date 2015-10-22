Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Fırat Aydınus

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 25 Ekim Pazar günü oynanacak dev maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.
Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 19:00 başlayacak mücadelede, Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Arkın Akgöl yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Özgürç Tükalp, ilave yardımcı hakemleri ise Deniz Ateş Bitnel ve Alper Ulusoy olacak.
Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın
19.00 Çaykur Rizespor-Akhisar Belediyespor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Eskişehirspor-Kayserispor: Özgür Yankaya
24 Ekim Cumartesi
16.00 Kasımpaşa-Bursaspor: Halil Umut Meler
16.00 Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Ümit Öztürk
19.00 Gaziantepspor-Mersin İdmanyurdu: Hakan Ceylan
19.00 Medicana Sivasspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık
25 Ekim Pazar
14.00 Medipol Başakşehir-Torku Konyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Fırat Aydınus
26 Ekim Pazartesi
20.00 Antalyaspor-Beşiktaş: İlker MeralEzeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 25 Ekim Pazar günü oynanacak dev maçta hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.