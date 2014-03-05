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Kültür-Sanat

Galatasaray Ali Kırca'yı transfer etti

SHOW TV ile yollarını ayıran ve aylardır ekranlarda gözükmeyen Ali Kırca sürpriz bir anlaşmaya imza attı

05 Mart 2014 14:40

Galatasaray Kulübü Genel Kurul üyesi olan ve sık sık özel röportajlarda sarı kırmızılı kulübün yayın organlarında görülen Ali Kırca GS TV'ye transfer oldu.

Ancak Ali Kırca'nın sorumluluk alanı sadece GS TV ile sınırlı kalmayacak. Galatasaray Kulübü'nün kurumsal bir yapıya sahip olması adına 2.5 yıldır yoğun çaba harcayan Ünal Aysal, Ali Kırca'yı sarı kırmızılı kulübün bütün iletişim departmanının başına getirecek. Yani Ali Kırca; Medya Direktörlüğü, İletişim Komitesi ve GS TV'nin başındaki en önemli profesyonel olacak

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