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Galatasaray Adası'nın akıbeti, olağanüstü toplatıyla belirlendi

Galatasaray Adası'nın Mels Turizm firması ile olan sözleşmenin sona erecek olması nedeniyle kulüp olağanüstü toplandı

14 Kasım 2015 17:58

Galatasaray Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda Galatasaray Adası'nın gelecekte kullanımıyla ilgili üyelerin tercihi sosyal tesisten yana oldu.Yapılan oylama sonucunda adanın sosyal tesis olarak kullanılması kararı çıktı.

Hürriyet'in haberine göre; Mels Turizm firması ile olan kira sözleşmesi 30 Kasım 2015 tarihinde sona erecek Galatasaray Adası'nın yeni dönemde nasıl değerlendirileceğini karara bağlamak üzere Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul, 938 üyenin katılımıyla yaklaşık 5 saat sürdü.

Genel kurulda görüşmeler bölümünün tamamlanmasının ardından, Galatasaray Adası'nın yeni dönemde kullanım şeklini belirleyecek iki seçenek için oylama bölümüne geçilirken, divan başkanlığını üstlenen Metin Ünlü'nün sağlıklı sonuç alınabilmesi adına kapalı oy kullanılması önerisi kabul edilmedi.

 

Seçenekler,Sosyal tesis ya da gelir sağlama 

 

Üyeler, "Galatasaray Adası'nın kulüp üyeleri, aile bireyleri ile onların yakınları ve konuklarına, sporculara, kulüp tüzüğünde belirtilen koşullar içinde sosyal tesis olarak kullanılması" veya "Gelir sağlamak amacıyla, üyelerin bir kısım haklarının da saklı kalmasını sağlayarak, 11 Temmuz 2015 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlar dairesinde üçüncü kişilere kiralanarak, tahsis ederek veya işletme sözleşmesi ile işlettirilmesi" seçeneklerini oyladı.

 

Çoğunluk 'Sosyal tesis olsun' dedi

 

El kaldırılarak yapılan açık oylamada, üyelerin büyük bölümü adanın sosyal tesis olarak kullanılması seçeneğini tercih etti. Bu seçeneği isteyen üyelerin büyük çoğunlukta olması nedeniyle tek tek sayım yapılmayarak, oy çokluğuyla karar alındı.

 

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