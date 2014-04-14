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Spor

Galatasaray yönetimi ibra edildi

Ünal Aysal başkanlığındaki Galatasaray yönetimi oy çokluğuyla ibra edildi. Ünal Aysal, üyelere teşekkür ederek, 'Güveninizi aldığımız için yönetim kurulu olarak minnetimizi sunuyoruz' dedi

14 Nisan 2014 01:41

Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısında Ünal Aysal başkanlığındaki kulüp yönetim kurulu, 2013 yılı faaliyetleri için mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibra edildi.

Ünal Aysal başkanlığındaki kulüp yönetim kurulu, 2013 yılı faaliyetleri için mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibra edildi.

Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısında Ünal Aysal başkanlığındaki kulüp yönetim kurulu, 2013 yılı faaliyetleri için mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibra edildi.

 

Oy çokluğuyla ibra edildi

 

​Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen kongrede, yapılan görüşmelerin ardından, kulüp yönetim kurulunun faaliyetleri mali ve idari açıdan ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Üyeler, yönetim kurulu faaliyetlerini mali ve idari bakımdan oy çokluğuyla ibra etti.

 

‘Güveninizi aldığımız için çok teşekkür ediyorum’

 

Oylamaların ardından kürsüye gelen kulüp başkanı Ünal Aysal, üyelere teşekkür ederek, "Güveninizi aldığımız için yönetim kurulu olarak minnetimizi sunuyoruz. Teşekkür ediyorum" dedi.

Bu arada Denetim Kurulu da oy çokluğuyla ibra edildi.

 

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