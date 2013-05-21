Galatasaray yönetiminden genel kurul kararı

Galatasaray'da bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısından olağanüstü genel kurul kararı çıktı. Buna göre sarı kırmızılılar en geç 3-4 hafta içerisinde seçime gidecek.

Ve Galatasaray’da beklenen oldu. Sarı-kırmızılı kulüpte 4 hafta içerisinde olağanüstü genel kurul yapılacak…

Ali Naci Küçük'ün hurriyet.com.tr'de yer alan Sarı-kırmızılı Yönetim bugün Kalamış’taki tesislerde biraraya geldi… Saat 17:00'de Ünal Aysal, Kalamış'ta yapılan toplantıdan ayrıldı..

Yönetim Kurulu'nda söz alan yöneticiler Başkan Ünal Aysal'ın olağanüstü Genel Kurul kararına destek verdi. Daha önce sezon sonunda seçim kararı alan başkan da "Huzurumuz kaçtı" diyerek en geç 4 hafta içinde yeni bir yönetim kurulu listesi ile kongreye gitme kararı aldı.

Resmi açıklama da geldi

Galatasaray Kulübü alınan seçim kararını resmi siteden duyurdu. İşte sarı kırmızılıların yaptığı açıklama:

"Zorlu, yorucu ama son derece başarılı iki yılımızın sonunda bugün yapılan toplantımızda bazı Yönetim Kurulu üyesi dostlarımız dinlenme haklarını talep etmiş bulunuyorlar.



Bu nedenle bir Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gitmek ve yönetimi yenilemek kararı alınmıştır.

Kulübümüze hayırlı olması dileklerimizle camiamıza duyurulur."