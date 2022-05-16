Galatasaray 3-2 Adana Demirspor (Maç sonucu)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda taraftarı önünde oynadığı sezonun son maçından galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Bafetimbi Gomis (2) ve Kerem Aktürkoğlu atarken, Adana Demirspor'un gollerini ise Yunus Akgün ve Mario Balotelli kaydetti.
Süper Lig'de iki maç aradan sonra galip gelen Galatasaray, puanını 51'e çıkardı.
Ligdeki son 5 maçını kaybeden Adana Demirspor ise 52 puanda kaldı.
Gomis'in 9. golü
Karşılaşmada Galatasaray'ın iki golünü atan Bafetimbi Gomis, Süper Lig'deki gol sayısını 9'a çıkardı.
Sarı-kırmızılıların devre arasında renklerine dahil ettiği Gomis, daha önce Göztepe ve Demir Grup Sivasspor maçlarında ikişer, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve VavaCars Fatih Karagümrük müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.
Bafetimbi Gomis, bu gollerin 5'ini penaltıdan kaydetti.
Kerem Aktürkoğlu gol sayısını 10'a çıkardı
Karşılaşmada Galatasaray'ın ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de bu sezon 10. kez topu ağlarla buluşturdu.
Bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkati çeken milli futbolcu, daha önce 9 kez meşin yuvarlağı filelere yollamıştı.
Babel ve Feghouli'den veda
Galatasaray'da sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Ryan Babel ve Sofiane Feghouli, son kez sarı-kırmızılı taraftarların önüne çıktı.
Maçın ardından Feghouli çocukları ile birlikte tribünlere el sallarken, Babel de "üçlü" çektirerek taraftarlara veda etti.
Yunus Akgün 3. kez Galatasaray ağlarını havalandırdı
Adana Demirspor'un Galatasaray'dan kiraladığı 21 yaşındaki Yunus Akgün, maçın 9. dakikasında meşin yuvarlağı sarı-kırmızılı ağlara yolladı.
Süper Lig'de iki takım arasında Adana'da oynanan ve Adana Demirspor'un 2-0 kazandığı maçtaki golleri atan isim olan Yunus Akgün, böylece bu sezon 3. kez Galatasaray ağlarını havalandırdı.
Süper Lig'de gol sayısını 8'e çıkaran Yunus Akgün, attığı golden sonra sevinç gösterisi yapmazken, sarı-kırmızılı taraftarlar da kendisini alkışladı.
Maçta Adana Demirspor'un diğer golünü atan Balotelli ise bu sezon ligdeki gol sayısını 13 yaptı.
Öte yandan, maçı 35 bin 500 biletli futbolseverin statta izlediği bildirildi.
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Maçtan önemli anlar
9. dakikada Adana Demirspor 1-0 öne geçti. Vargas'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Yunus Akgün, topu kaleci Muslera'nın solundan ağlara gönderdi.
11. dakikada Balotelli'nin sağ çaprazda ceza sahasına girmeden attığı şık şutta, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
28. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Berkan Kutlu'nun şutunda top ceza sahasında Samet Akaydın'dan dönerken, hakem Sarper Barış Saka bu futbolcunun meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 30'uncu dakikada penaltıyı kullanan Gomis, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru eşitledi: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 berabere bitti.
51. dakikada Vargas'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Balotelli'nin şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta gitti.
55. dakikada Galatasaray 2-1 öne geçti. Babel'in sağdan ceza sahasına ortasında Kerem Aktürkoğlu'nun altıpasın sol çaprazından yaptığı kafa vuruşunda top, kaleci Muric'e de çarparak filelere gitti.
60. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza yayının gerisinden çektiği sert şutta, kaleci Muric son anda topu yandan kornere çeldi.
63. dakikada Galatasaray skoru 3-1 yaptı. Sarı-kırmızılı takımın hızlı gelişen atağında soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, penaltı noktasına yakın bölgede uygun durumda bulunan Gomis'i gördü. Bu futbolcunun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
67. dakikada Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Ceza yayının sol tarafından kazanılan serbest atışta topun başına geçen Balotelli, yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın da uzandığı köşeden ağlara yolladı: 3-2
83. dakikada orta sahadan atılan uzan pasla ceza sahasına giren Balotelli'nin vuruşunda, kaleci Muslera topu çıkartarak gole izin vermedi.
Galatasaray, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.