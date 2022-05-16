Yunus Akgün'den Galatasaray mesajı: Beklentilerin farkındayım

Adana Demirspor'da Yunus Akgün, Galatasaray'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u konuk etti.

Galatasaray rakibini 3-2 mağlup ederek sezon son iç saha maçından galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren goller, Bafetimbi Gomis (2) ve Kerem Aktürkoğlu'nda geldi. Adana Demirspor'un gollerini ise Yunus Akgün ve Mario Balotelli kaydetti.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta da Galatasaray ağlarını havalandıran ve Adana Demirspor'a sarı-kırmızılı takımdan kiralık olarak transfer olan Yunus Akgün, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Yunus Akgün şunları söyledi:

"Seyirciye ve taraftara çok güzel bir futbol izlettiğimizi düşünüyorum. Galatasaray'a karşı oynamak duygusal bir andı benim için. Beklentinin farkındayım. Beklentileri karşılamak istiyorum ve hazır geleceğim.

Son maçımızı da kazanarak sezonu noktalamak istiyoruz. Montella hoca geldikten sonra bana çok yardımcı oldu. Bana yeteneğinin farkında ol, 10 gol atıyorsan 15 gol at dedi. Hayatımda ve kariyerimde çok önemli yere sahip."