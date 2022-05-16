Kerem Aktürkoğlu: Mental ve fizik olarak çok yorgunum

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Adana Demirspor maçı sonrası konuştu.

Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Sarı-kırmzılılar rakibini 3-2 mağlup ederek iki hafta sonra galip geldi.

Nef Stadyumu'ndaki gecede 1 gol ve 1 asist yapan Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından beIN SPORTS'a konuştu.

Mental ve fizik olarak yorgun olduğunu belirten Kerem, "Çok yorgunum. Hem mental olarak hem fiziken. Gol sevincini o an yapmaya ihtiyaç duymadım. Bugün istediklerimi çok fazla yapamadığım için kendime kızdım da diyebilirim. Kendimi çok zorlayan, kendinden çok beklentisi olan bir insanım. İnşallah sakatlanmadan sezonu bitiririz. Seneye bakalım, hayırlısı..." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu bu sezon ne yaptı?

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 51 maçta görev yaptı. Kerem Aktürkoğlu bu maçlarda 13 gol ve 8 asist üretti.

OPTA verilerine göre, Kerem 2016/17'den (10; Yasin Öztekin & Eren Derdiyok) bu yana Galatasaray formasıyla Süper Lig'de bir sezonda çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yerli oyuncu oldu.