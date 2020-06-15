Galatasaray 10 yıl sonra kaleci arayacak

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor deplasmanında 2-0 kaybettiği karşılaşmada Fernando Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibulası kırıldı. Uruguaylı kalecinin dönmesi uzun süreceğinden sarı-kırmızılıların kaleci arayışlarına gireceği öğrenildi.

Fernando Muslera'nın sakatlığı ilk öngörülere en az 6 ay sürecek. Gelecek sezonun ilk yarısında da oynaması zor olan Uruguaylı file bekçisinin yerine sarı-kırmızılılar uluslararası görev yapmış yeni bir kaleci arayacak.



Sarı-kırmızılılar yaklaşık 10 yıl üzerine as kaleci için tüm futbol liglerinde tarama yapacak.

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