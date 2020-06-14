Galatasaray'da Fernando Muslera sakatlandı: Kaval kemiğinde iki kırık tespit edildi

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray, Fernando Muslera'nın sakatlığı ile sarsıldı. Mücadelenin 15. dakikasında Rize forveti Skoda ile çarpışan yıldız kaleci, acılar içerisinde yerde kaldı.

Sağlık ekipleri, Muslera'ya hemen müdahale ederken tecrübeli eldivenin sağ ayak bileğine saha içerisinde alçı yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kalecinin çekilen röntgeni sonrası sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi. Uruguaylı kaleci en az 6 ay sahalardan uzak kalacak. Tecrübeli file bekçisinin, intrameduller çivi yapılarak sağlığına kavuşturulacağı öğrenildi.

Muslera'nın yerine oyuna 24. dakikada Okan Kocuk dahil oldu. Uruguaylı kaleci gözyaşları ile ambulansa binerken, sahadaki oyuncuların ve Fatih Terim'in üzgün halleri dikkat çekti. Öte yandan yedek kulübesinde yer alan Selçuk İnan, hakemden izin alarak Muslera'nın yanına giderek moral vermeye çalıştı.

Sarı kırmızılı ekipte Marcao da hafta içerisinde antrenmanda sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.

Bu arada geçtiğimiz sezon Galatasaraylı oyuncu Emre Akbaba'nın da 32. haftada deplasmanda oynanan Rizespor maçında ayağında 3 kırık meydana gelmişti.