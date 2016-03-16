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Spor

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı

Dünyanın sayılı derbilerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde maçın berabere bitmesinin oranı ise 3.20 olarak açıklandı

16 Mart 2016 21:25

Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu. Nefeslerin tutulacağı derbide iddia oranları, Beşiktaş'la birlikte şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'yi favori gösterdi.

CNN Türk’ün haberine göre, bu sezon şampiyonluk hedefinden uzak kalan ve hedefini ilk 4'e girmek olarak belirleyen Galatasaray'ın kendi sahasında oynamasına karşın galibiyetine 2.55'lik oran verilirken, konuk ekip Fenerbahçe'nin galibiyet oranı 2.00 olarak belirlendi. Dünyanın sayılı derbilerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde maçın berabere bitmesinin oranı ise 3.20 olarak açıklandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki son 3 mücadelede en az 3 gol olurken, pazar akşamı oynanacak maç öncesinde Alt oranı 1.85, Üst oranı ise 1.50 olarak kararlaştırıldı. 

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