Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe yeniden zirvede: 1-0

Fenerbahçe, ligin 25. hafta maçında evinde konuk ettiği Kayserispor'u Robin van Persie'nin golüyle 1-0 mağlup etti. 3 kırmızı kartın çıktığı karşılaşmada Fernandao penaltı atışından yararlanamadı.

Fotomaç'ın haberine göre, Spor Toto Süper Lig 25 hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Kayserispor'u konuk etti.



Saat 19.00'da başlayan ve Fırat Aydınus'un düdük çaldığı karşılaşmada Kayserispor'da Mabiala 43. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu karta itiraz eden yedek kaleci Kayacan Erdoğan da hakeme hakaretten kırmızı kart gördü.



Maçın ikinci yarısında Şener Özbayraklı'nın yerine oyuna dahil olan Robin van Persie 53. dakikada sarı lacivertlileri 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Fernandao penaltı kaçırdı

Fenerbahçe golden 5 dakika sonra Fernandao ile kazandığı penaltıdan yararlanamadı. Topun başına geçen Fernandao meşin yuvarlağı sol köşe göndersede kaleci sert şutu köşeden çıkarmayı bildi.

Maçın geri kalan bölümlerinde Fenerbahçe gole yaklaştı ancak karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele Fenerbahçe'nin 1-o'lık üstünlüğüyle bitti. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 59 yaptı ve maç fazlasıyla liderliği Beşiktaş'tan geri aldı. Kayserispor ise 23 puanda kaldı ve düşme potasından uzaklaşamadı.

Bir kırmızı kart daha

Maçın bitiş düdüğüyle beraber Kayserisporlu futbolcu Sinan Bakış hakeme tepki gösterdi. Bu tepkiye sarı kart çıkartan Fırat Aydınus daha sonra söylemlerine devam eden futbolcuya ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi. Bu kartla birlikte Kayserispor'da 3 futbolcu kırmızı kart görmüş oldu.

Maçtan notlar

Ülker Stadı'nda oynanan maçta Portekizli teknik adam, yoğun maç temposundan dolayı ilk 11'inde önemli değişikliklere gitti.



UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Braga karşısında kazandıkları maçın ilk 11'inde oynayan ve galibiyet golünü atan Mehmet Topal'ın yanı sıra Robin van Persie, Caner Erkin ve Ozan Tufan'ı yedek bırakan Pereira, sarı kart cezalısı Alper Potuk'u ise kadroya alamadı.



Bu oyuncuların yerine Michal Kadlec, Jose Fernandao, Hasan Ali Kaldırım, Diego Ribas ve Luis Nani oynadı.



Sarı-lacivertlilerde kalede Volkan Demirel oynarken, savunma dörtlüsü Şener Özbayraklı, Bruno Alves, Simon Kjaer ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluştu. Savunmanın önünde Kadlec ve Josef de Souza oynarken kanatlarda Nani ile Volkan Şen görev yaptı. Hücumcu orta saha olarak Diego Ribas sahada yer alırken ileri uçta Fernandao oynadı.

Gökhan Gönül yine yok

Fenerbahçe'nin milli sağ beki Gökhan Gönül, sakatlığını atlatamayınca Kayserispor karşısında kadroya giremedi.



Kaburgasında kırık bulunmasına rağmen Braga maçında kadroda yer alan Gökhan, bu maça yetişemedi. Gökhan'ın yerine geçen hafta Akhisar Belediyespor karşısında birer gol ve asistle oynayan Şener Özbayraklı görev aldı.



Öte yandan sarı-lacivertlilerde son haftaların formda ismi Alper Potuk sarı kart cezası nedeniyle takımını yalnız bıraktı. Uzun süredir sakatlığı bulunan Lazar Markovic de kadoda yer almadı.

Fenerbahçe geçen sezonu geçti

Fenerbahçe, bu sezon 47. resmi karşılaşmasına çıkarak şimdiden geçen sezon oynadığı resmi maç sayısını geride bıraktı.

Bu sezon 3 kulvarda yoluna devam eden tek takım olan sarı-lacivertliler, Kayserispor karşısında 47. sınavını verdi. Geçen yıl sadece ligde 34, kupada 11, TFF Süper Kupa'da ise 1 maç oynayan Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de 25, Avrupa'da 13, kupada ise 9 karşılaşmaya çıktı.

Maçtan dakikalar

FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR: 1-0

Hakemler: Fırat Aydınus, Hakan Yemişken, Yusuf Bozdoğan

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı (Dk. 46 Van Persie), Kjaer, Alves, Hasan Ali Kaldırım, Kadlec, De Souza (Dk. 73 Mehmet Topal), Nani, Diego, Volkan Şen (Dk. 73 Meireles), Fernandao

Kayserispor: Ahamada, Zeki Yavru, Mabiala, Birol Parlak (Dk. 68 Sinan Bakış), Berkan Emir, Cem Can (Dk. 90 1 Oğulcan Çağlayan), Mijailovic, Ömer Bayram, Deniz Türüç, Biseswar, William (Dk. 78 Adnane)

Gol: Dk. 53 Van Persie (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Dk. 43 Mabiala, Dk. 45 Kayacan Erdoğan (Yedek kulübesinde), Sinan Bakış (Maç bitiminde) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Berkan Emir, Dk. 90 Adnane, Dk. 90 Deniz Türüç (Kayserispor), Dk. 35 Kjaer (Fenerbahçe)

8. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Diego'nun uzun mesafeli pasında defansın arkasına sarkan Volkan Şen, meşin yuvarlağı ceza alanında kontrol etti. Volkan Şen'in sol çaprazdan topa yerden vuruşunda, kalesini terk eden ve açıyı daraltan Ahamada, meşin yuvarlağa ayaklarıyla müdahale ederek gole izin vermedi. Kayserispor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

12. dakikada Fenerbahçe'nin sağ taraftan kazandığı köşe vuruşunda, Nani ceza alanına orta yaptı. Kaleci Ahamada'nın yumruklayarak uzaklaştırmak istediği topla ceza alanı içinde buluşan De Souza'nın topa kafa vuruşunda, Ahamada bu kez meşin yuvarlağı kontrol etti.

33. dakikada De Souza'nın ceza alanı dışından sağ çaprazdan topa yerden sert vuruşunda, kaleci Ahamada meşin yuvarlağı güçlükle önledi.

43. dakikada Kayserispor sahada 10 kişi kaldı. Sol taraftan kazandığı taç atışını hızlı kullanan Fenerbahçe'de Fernandao, Mabiala'yla girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi, Mabiala'yı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

50. dakikada Fenerbahçe'nin sağ taraftan kazandığı taç atışında Nani, meşin yuvarlağı ceza alanındaki Josef de Souza'ya doğru gönderdi. Brezilyalı futbolcunun sağ köşeden içeriye çevirdiği topa, van Persie penaltı noktası civarında gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

51. dakikada ceza alanı sağ köşesindeki Nani'nin yerden içeriye pasında Diego topa yerden sert vurdu. Kaleci Ahamada, meşin yuvarlağı güçlükle önledi. Altıpas üzerindeki Zeki Yavru'ya çarpan top, Ahamada'da kaldı.

53. dakikada Fenerbahçe, van Persie'nin golüyle öne geçti. Sol taraftan topla hareketlenen Hasan Ali'nin ceza alanına yerden ortasında, ön direğe doğru hareketlenen van Persie, meşin yuvarlağa ayak koydu. Top sol köşeden filelerle buluştu: 1-0

57. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Nani'nin uzun mesafeli pasında ceza alanında Fernandao'nun kontrol ettiği topa, Mijailovic eliyle müdahale etti. Maçın hakemi, penaltı noktasını işaret etti. 58. dakikada penaltıda topun başına geçen Fernandao'nun sol tarafa doğru gönderdiği meşin yuvarlağı, kaleci Ahamada uzanarak köşeden çıkardı.

63. dakikada Fenerbahçe'nin sağ taraftan kazandığı serbest vuruşta, Nani ceza alanına ortasını yaptı. Arka bölümdeki Kjaer'in kafayla içeriye çevirdiği topa, penaltı noktası civarındaki Alves gelişine sert vurdu. Kayserispor defansından seken meşin yuvarlağı direk dibinde van Persie tamamlamak istedi. Hollandalı futbolcunun sert vuruşunda, top üstten auta çıktı.

77. dakikada sol kanattan Fernandao'nun pasında topu kontrol eden Nani, ceza alanı dışından sol çaprazdan topa sert vurdu. Kaleci Ahamada, uzanarak köşeden topu güçlükle uzaklaştırdı.

89. dakikada Fenerbahçe, van Persie'yle ikinci gole yaklaştı. Sol taraftan Nani'nin ceza alanına ortasında Kayserispor defansının ayak koyduğu top, Diego'dan sekerek altıpas önündeki van Persie'de kaldı. Hollandalı futbolcunun dönerek yerden topa sert vuruşunda, Kayserispor defansının son anda ayak koyduğu meşin yuvarlak kornere çıktı.