Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanından tek puanla döndü: 1-1

Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği'nin konuğu olan Galatasaray 1-1'lik skorla İstanbul'a döndü. Ev sahibinin golünü penaltıdan Stacu atarken Galatasaray'ın tek golü de yine penaltıdan Selçuk İnan kaydetti.

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Hüseyin Göçek, Orkun Aktaş, Kemal Yılmaz

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Ahmet Çalık, Kulusic, Uğur, Djalma, Skulason (Dk. 60 Doğa) , İrfan Can, Selçuk, Aydın (Dk. 68 El Kabir), Stancu (Dk. 83 Serdar)

Galatasaray: Muslera, Linnes, Semih, Denayer, Olcan, Podolski, Bilal (Dk. 78 Chedjou), Emre, Selçuk, Yasin, Umut

Goller: Dk. 17 Stancu (penaltı) (Gençlerbirliği) Dk. 61 Selçuk (penaltı) (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Dk. 25 Olcan, Dk. 90 Semih (Galatasaray) Dk. 60 Doğa (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Ankara'da oynanan Gençlerbirliği-Galatasaray karşılaşması, Stancu ve Selçuk'un penaltı golleriyle 1-1 sonra erdi.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Bilal, Gençlerbirliği yarı sahasından serbest vuruşu kullandı. Yerde seken top kaleciden döndü, dönen topa Denayer vurdu kaleciyi geçen topu Kulusic çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

17. dakikada ani gelişen atakta Denayer'in Stancu'yu ceza alanında düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Stancu topu filelere gönderdi: 1-0.

24. dakikada Bilal Kısa uzak mesafeden şansını denedi, top farklı bir şekilde üstten auta gitti.26. dakikada ceza sahası önünde Aydın topu kafayla indirdi, Djalma'nın gelişine yaptığı vuruştan sonuç çıkmadı. 33. dakikada Selçuk yerden topu Yasin'e aktardı, bu oyuncunun ceza alanı dışından sert vuruşunda top kalecide kaldı.

İkinci yarı

61. dakikada ceza alanında Doğa elle oynadı, hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Selçuk İnan, sert bir vuruşla kaleci Hopf'u mağlup etti: 1-1

63. dakikada İrfan Can sağdan korneri kullandı, ön direkte Kulusic'in yaptığı kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

70. dakikada İrfan Can son çizgiden geriye çevirdi, El Kabir yakın mesafeden topu dışarı attı.

76. dakikada Uğur'un soldan yaptığı ortada top Olcan'dan sekti, arka direkte meşin yuvarlağı kontrol eden Stancu'nun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

81. dakikada Umut ceza alanı dışında topu Selçuk'a bıraktı, Selçuk'un bekletemeden yaptığı vuruşta kaleci Hopf yatarak topu kontrol etti.

Uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.