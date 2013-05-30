Galataport Rusları endişelendirdi

Karaköy’de yapılacak Galataport Projesi, Peygamber Ilia Rus Ortodoks Kilisesi’nin yıkılma ihtimali yüzünden Türkiyeli Rusları harekete geçirdi. Kilisenin yıkılmasından endişe eden Ruslar, Fener Rum Patrikhanesi’ni ziyaret ederek destek istedi.

İstanbul’da bulunan üç Rus Ortodoks kilisesinden biri olan kilise 1870’li yıllarda Ruslar tarafından İstanbul’da ikamet eden Ruslar için inşa edildi. Sadece iki Rus Ortodoks Kilisesi, belediyede ibadethane olarak kayıtlıyken Peygamber Ilia Rus Ortodoks Kilisesi, 40 yılı aşkın süredir resmî bir statüye sahip değil. Fener Rum Patrikhanesi’ne bağlı olan Kilisenin rahibi 1972 yılında hayatını kaybedince Patrikhane yeni rahip atamadı ve Kilise ibadete kapandı. Peygamber İlia Kilisesi’nin yıllardır faaliyette bulunmaması ve resmi kayıtlarda ibadethane olarak geçmemesi, Kilisenin özel yatırımcıların eline geçmesine zemin hazırlıyor.



Patrikhane destek verecek



Ruslar ise kiliselerini yıktırmamak için mücadele başlattı. Taraf gazetesinde yer alan habere göre, öncelikle Peygamber Ilia Rus Ortodoks Kilisesi’nin resmi olarak ibadethane statüsüne kavuşması gerekiyor. Türkiyeli Ruslar, konuya ilişkin resmi kayıt başvurusu yaptı. İkinci olarak da Rus kiliselerinin yeniden Ruslara geçmesi bekleniyor. Fener Rum Patrikhanesi’nin bu konuda yardım sözü verdiği belirtiliyor. Patrikhane’nin Kiliseyi yeniden Ruslara vermeye hazırlandığı ve şu anda Rusya’da eğitim gören iki rahipten birinin bu kiliseye atanacağı belirtildi.

Türkiye’de ikamet eden Ruslar için Rus Ortodoks Kiliseleri, inançları ve vatanlarıyla aralarında bir bağ. Ortodoks Rusların Türkiye genelinde sayıları 100 bin olsa da Paskalya gibi bayramlarda Rus kiliseleri, ibadet etmek için dolup taşıyor. İstanbul’un kültürel zenginliğinin korunması adına da kilisenin restore edilmesi gerektiği belirtiliyor.