Galataport projesiyle Karaköy’deki tescilli binalar otel olacak

Galataport olarak bilinen Salıpazarı Kruvaziyer Limanı Projesi’nin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başladı. Projeye ilişkin bakanlık tarafından onaylanan ÇED başvuru dosyası 2 Ağustos’ta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıktı, 19 Ağustos’ta halk toplantısı düzenlenecek. Tarihi yarımadanın karşısındaki Karaköy ve Salıpazarı’nın çehresini tamamen değiştirecek tartışmalı projenin ayrıntıları da askıya çıkan ÇED başvuru dosyası ile ortaya çıktı.

Özlem Güvenli’nin Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, Doğuş Holding’in yaptığı otel, ofis, restoran ve mağazalar ve terminal binasından oluşan Salıpazarı Kruvaziyer Limanı Projesi kapsamında 2. derece kültür varlığı olarak tescilli TDİ Genel Müdürlük binası, yolcu terminali ve Çinili Han otele, Paket Postanesi de mağaza ve restorana dönüştürülüyor. İstanbul Modern ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde devam eden kira sözleşmeleri nedeniyle bu aşamada herhangi bir yıkım planlanmıyor. Ancak İstanbul Modern’in sergi salonu olarak kullandığı 3 numaralı antrepo ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün bulunduğu 6 numaralı antrepo binası yıkılıyor.

Projeye göre tarihi TDİ Genel Müdürlük Binası, yolcu terminali binası, Çinili Han ile Paket Postanesi’nde güçlendirme, tadilat ve restorasyon çalışmaları yürütülecek. Proje hayata geçtiğinde TDİ binası, yolcu terminali binası ve Çinili Han ile yıkılıp yeniden yapılacak olan 20 numaralı antrepo binası otel olarak kullanılacak. 20 numaralı antrepo binası otele dönüştüğünde maksimum yüksekliği 12.50 metre olacak. Restore edilen Paket Postanesi de mağaza ve restorana dönüşecek. Karaköy rıhtımı geri sahasında planlanan bu otellerin toplam oda sayısı 190 olacak. Proje kapsamında gerek Karaköy rıhtım arkasında gerekse Salıpazarı rıhtım arkasında otel olarak değerlendirilecek binalardaki toplam oda sayısının 440 olması hedefleniyor.

Yükseklik 18.50 metre

Karaköy rıhtım sahasında tescilli binalar Merkez Han, Yolcu Salonu, Çinili Han ve Paket Postanesi toplam 28 bin 555 metrekarelik yapı alanına sahip. 20 numaralı antrepo 20 alanına da 5 bin 208 metrekare yeni inşaat yapılacak. Böylece bu alanda toplam 33 bin 763 metrekare zemin üstü kapalı alan olacak. Zemin altına ise toplam 7 bin 69 metrekare inşaat yapılması öngörülüyor. Yani sadece Karaköy tarafında yaklaşık 40 metrekarelik alanda inşaat yapılacak. A bölgesi olarak tanımlanan otel ve ticari alanların bulunduğu rıhtım tarafında yükseklik maksimum 15.50 metre, ofisler ile kruvaziyer terminalinin bulunduğu rıhtım arkasında ise maksimum yükseklik 18.50 metre olarak belirlendi.

4 numaralı antrepoda bulunan İstanbul Modern ve 5 numaralı antrepo binasındaki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, yaptıkları 28 yıllık kira sözleşmeleri nedeniyle bu aşamada planlama dışında tutuldu. Projede ve planda “Sosyal Kültürel Tesis” alanı olarak belirlenen İstanbul Modern ve üniversite ile anlaşma sağlanması durumunda proje kapsamında değerlendirilecek.

Sergi salonu yıkılıyor

İstanbul Modern’in sergi salonu olarak kullandığı 3 numaralı antrepo, Kıyı Emniyeti’nin bulunduğu 6 numaralı antrepo ile yolcu salonu olarak kullanılan 1 ve 2 no’lu antrepo, Kıyı Emniyeti’nin ofis olarak kullandığı 7 numaralı antrepo ve nargileciler yıkılacak. Bu yapıların yerine de otel, mağaza, restoran, ofis, gümrüksüz satış, dolaşım alanları, kapalı otopark yapılması planlanıyor. 6 numaralı antrepo, proje tamamlandığında kruvaziyer terminali ile zemin kat ticari alanlar ve üst kat ofis alanları olarak değerlendirilecek.

400 bin metrekare inşaat

Salıpazarı geri sahasında ise zemin üstünde 108 bin, zemin altında 250 bin metrekare inşaat planlanıyor. Açık peyzaj alanı olarak 65 bin 732 metrakare alan oluşturulacak. Bunun 13 bin 934 metrekaresi saat kulesi çevresi meydan ve rekreasyon alanı, 21 bin 343 metrekaresi diğer meydanlar ve sokaklar, 6 bin 600 metrekaresi rıhtım alanı ve 3 bin 829 metrekaresi üst kat dolaşım alanları olarak planlanıyor. Karaköy’deki inşaat alanı ile birlikte proje kapsamında ortalama 400 bin metrekarelik alanda inşaat yapılacak. Proje kapsamında Karaköy rıhtımı ve Salıpazarı rıhtımı önüne de dolgu yapılarak en az 10 metre genişliğinde kazıklı rıhtım inşa edilecek.

3 yılda bitecek

Projenin bedeli 1 milyar 100 milyon dolar. İstanbul 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından Kentsel Sit Alanı ilan edilen proje sahası, Bakanlar Kurulu tarafından daha sonra Turizm Merkezi ilan edilmişti. Proje ile çevredeki Tophane Çeşmesi, Nusretiye Saat Kulesi, Nusretiye Camii, Kılıç Ali Paşa Camii, Tophane Kasrı ve Çifte Saraylar’ın (Mimar Sinan Üniversitesi) ön plana çıkarılması da hedefler arasında. Projenin arazi hazırlığı ve inşaat aşaması 3 yıl sürecek. Projenin işletme ömrü, yer teslim tarihi itibarıyla 30 yıl.