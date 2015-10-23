Galapagos'ta yeni kaplumbağa türü bulundu



ABD ve Ekvadorlu uzmanlarca 2002 yılından bu yana Galapagos takımadalarından Santa Cruz'da yürütülen bir araştırmanın sonuçları, internet üzerinden bilimsel makale yayını yapan PLOS ONE'da yayınlandı.

ABD'nin Yale Üniversitesi uzmanlarından Biyolog Gisella Caccione'ın liderliğini yaptığı araştırma ekibi, alt tür sayısı 14 olarak bilinen Galapagos takımadalarının dev kaplumbağalarını inceledi.

Don Fausto'nun onuruna

Kabuk tipi daha farklı olan bir grup üzerinde yoğunlaşan uzmanlar, genetik testler sonunda bunların ayrı bir alt tür olduğu sonucuna vardı. Böylece dev kaplumbağaların alt tür sayısı 15'e yükseldi.

Yeni alt türe Galapagos Milli Parkı personelinden Fausto Llerena'nın onuruna "Chelonoidis donfaustoi" adı verildi. "Don" Fausto Llerena, "Yalnız George" adı verilen (Lonesome George) Pinta adası alt türünün son örneği dev kaplumbağanın uzun yıllar bakıcılığını yapmıştı.

Yok olan türleri yetiştirip doğaya salıverdiler

Ekvadorlu uzman Washington Tapia, keşfin tehlikedeki türlerin korunması ve yaşatılması için harcanan çabalara katkı sunmasını umduğunu söyledi.

Ekvadorlu uzmanlar, Galapagos adalarında daha önce yok olan bir dev kaplumbağa alt türünün 200 üyesini Santa Fe adasında yetiştirdikten sonra haziran ayında doğaya serbest bırakmıştı.

Eşsiz ekosistem: Galapagos

Galapagos takımadaları, kendine özgü birçok biyolojik tür barındırıyor. Eşsiz ekosistemi İngiliz araştırmacı Charles Darwin'in evrim kuramı çalışmasına esin kaynağı oldu. Galapagos, 1979'de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde eklendi.