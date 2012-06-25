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Çevre

Bu kamplumbağadan bir tane bile kalmadı

Çobanlar tarafından 1972 yılında Pinta adasında bulunan erkek kaplumbağa öldü

25 Haziran 2012 13:17

Galapagos dev su kaplumbağalarının son temsilcisi "Yalnız George" öldü.

Galapagos adası doğal parkı yetkilisi, 100 yaşın üstündeki "Yalnız George"un cansız bedeninin dün bakıcısı tarafından bulunduğunu söyledi.

Çobanlar tarafından 1972 yılında Pinta adasında bulunan erkek kaplumbağa, Geochelone nigra abingdoni alt türünün bilinen son örneğiydi.

Yetkililerin, Yalnız Geroge'u başka dev su kaplumbağaları ile çiftleştirme çabaları sonuç vermemişti.

Leşi, yem tasının önünde bulunan kaplumbağaya ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapılacağı bildirildi

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