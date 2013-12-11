Milli parkta kuş katliamı!

İnan Ketenciler

Kaçak avcılar, Edirne’deki Gala Gölü Milli Parkı’na 30’a yakın araçla giderek göldeki ördek, kuğu, pelikan ve flamingoları katletti. Katliama tanık olan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Yaban Hayat Koordinatörü Ege Sakin, bilgilendirmesine rağmen jandarmanın bölgeye gelmediğini söyledi. Sakin, nöbetçi astsubayın kendisine “midye kaçakçılarının peşinde oldukları için Gala Gölü’ne gelemediklerini söylediğini” aktardı. T24’ün ulaştığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Edirne Şube Müdürü İsmail Dağlı da kaçak avcıların kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü. Dağlı, "Avcılar ‘Bizle uğraşma, seni sürdürürüz. Görevden aldırırız' diyorlar" dedi.

2005 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla Milli Park statüsü kazanan, Edirne'nin Enez ve İpsala ilçeleri arasında bulunan Gala Gölü'nde barınan onlarca kuş türü, kaçak avcılık tehdidiyle karşı karşıya...

Başta tepeli pelikan, bayağı aynak ve küçük karabatak gibi nesli tükenmek üzere olan türler dâhil 111 kuş türüne ev sahipliği yapan göle giden kaçak avcılar, yaz aylarında bölgede bulunan çeltik tarlalarında çalışan işçilerin kullandığı kulübeleri güme (av evi) olarak kullanarak yasadışı şekilde avlanıyor.

Gece yarısı katliamı

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Yaban Hayat Koordinatörü ve Edirne Temsilcisi Ege Sakin, 6 Aralık Cuma gecesi 30'a yakın araçla göle giden onlarca kaçak avcının, tongarto ve botlara binerek projeksiyonla gölde bulunan kuşları avladığını söyledi.

Göl çevresinde bulunan her gümenin önünde en az 2-3 araç bulunduğunu ifade eden Sakin, projektörlerin saçtığı ışık nedeniyle İpsala ile Enez arasındaki bölgenin ışıl ışıl olduğunu belirtti.

Sakin, 6 Aralık gecesi Gala Gölü'nde yaşanan kuş katliamını şu sözlerle anlattı:

"Tüfek atışlarının en yoğun olduğu noktada aracımı durdurup indim. Avcıların park etmiş araçlarının bazılarının fotoğraflarını çektim ve bu arada jandarmayı arayıp durumu haber verdim.

Yolda durup araçlarının fotoğraflarını çektiğimi gören avcıların bazıları projektörlerini üzerime doğrulttu. Durduğum yeri aydınlattıklarında HAYTAP aracını gören avcıların bazıları botları ve tongartoları ile hızla uzaklaştı, bazıları da av evlerine girip saklandı. Bir süre daha avcıların fotoğraflarını çekmeye çalışıp oyalanırken jandarmanın gelmesini bekledim ancak kimse gelmeyince yoluma devam ettim.

Arkamdan avcıların ne yapacaklarını merak ettiğim için birkaç yüz metre gidip farlarımı kapatıp durdum ve araçtan indim. Duyduğum şey tüfek seslerinin yeniden başladığıydı."

Jandarma: Midye nöbetinden sonra ilgileneceğiz

Jandarmanın bölgeye gelmemesi üzerine Enez ilçe merkezine giden Ege Sakin, nöbetçi astsubay ile görüşüp gördüklerini aktardı. Sakin, "Nöbetçi astsubay, ekiplerin o sırada midye kaçakçılarının peşinde oldukları için bulundukları yerden ayrılamadıklarını, ancak takip bittiğinde ekiplerini Gala'ya yönlendireceğini söyledi" dedi.

Kuş katliamının yaşandığı cuma gecesinden bu yana bölgedeki kaçak avlanmalar devam ederken, T24'ün ulaştığı Enez Jandarma İlçe Komutanlığı yetkilileri, tahkikatın sonucuyla ilgili bilgi vermekten kaçındı.

Kaymakam ne dedi?

HAYTAP gönüllüsü Murat Sakin, bölgedeki kaçak avcılarla ilgili olarak “Enez Kaymakamı İhsan Ayrancı'ya şikâyette bulunduklarını ancak kaymakamın kaçak avcılıkla mücadelenin uzun vadede mümkün olabileceğini, ocak ayında görevden ayrılacak olması nedeniyle bölgedeki avcı varlığını durdurmaya yönelik adım atamadığını söylediğini” aktardı.

Jandarmanın avcı botu yok

Murat Sakin, “konuyla ilgili olarak görüştükleri jandarma yetkililerinin de avcıların avlanmasına engel olmakta zorlandığını, kaçak avcılıkla etkin mücadelede kullanılacak avcı botlarının İlçe Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunmadığını söylediğini” belirtti.

‘Olay münferit, meydan okuma olabilir’

Kuş katliamıyla ilgili T24'e konuşan Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Edirne Şube Müdürü İsmail Dağlı, cuma gecesi meydana gelen olayın münferit olduğunu belirterek, “avcıların Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Edirne ziyareti öncesinde kendilerine 'meydan okuduğunu' düşündüğünü” ifade etti.

‘Kaçak avcılar beni tehdit ediyor’

Yetki alanlarının geniş olmasına rağmen, personel sayısının zaman zaman yetersiz kalabildiğine dikkat çeken İsmail Dağlı, “kaçak avcıların zaman zaman kendisini de tehdit ettiğini” belirterek, "Bizle uğraşma, seni sürdürürüz. Görevden aldırırız' diyorlar, ancak görevimizin başındayız" dedi.

'Yasak bölgede avlanıyorlar’ iddiası

Bölge sakinleri, kaçak avlanma sorununun Gala Gölü'yle sınırlı kalmadığını savundu ve “Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri'nde, 'Ölü saha' olarak adlandırılan ve sıradan vatandaşların girişinin yasak olduğu bölgeye lüks araçlarla gelen bazı kişilerin geceleri bu bölgede avlandığını” iddia etti. İddiaları yalanlamayan Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Edirne Şube Müdürü İsmail Dağlı, "Bizim de kulağımıza bunun gibi haberler geliyor. Ancak gerek biz, gerekse jandarma ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.