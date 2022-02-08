Gal Gadot'un rol aldığı 'Nil'de Ölüm', Kuveyt'te yasaklandı

İsrailli oyuncu Gal Gadot'un yeni filmi 'Nil'de Ölüm'ün gösterimi Kuveyt tarafından yasaklandı. Dün açıklanan karar, Gadot'un geçmişte yaptığı açıklamalara gelen tepkiler ve filmin yasaklanması çağrıları üzerine alındı. Sosyal medya kullanıcıları, 2014 Gazze Savaşı sırasında Gadot'un İsrail ordusunu övmesini ve Hamas'ı eleştirmesini hatırlatarak tepki gösterdi.

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