Gal Gadot'tan Koronavirüs yorumu: Durumlar korkunç görünüyor ama umut doluyum

34 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Gal Gadot, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin olarak, "Durumlar korkunç görünüyor, gerçeküstü anlar yaşıyoruz" diye konuştu.

İsrailli oyuncu ve model Gal Gadot, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Vogue dergisine kapak olan Gadot, konuyla ilgili "Umut doluyum" ifadelerini kullandı. 34 yaşındaki Gal Gadot, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Durumlar korkunç görünüyor. Gerçeküstü anlar yaşıyoruz ama evlerdeyiz ve kaliteli vakit geçirmeye çalışıyoruz. Hiç bu kadar zorluk yaşamamıştım ama aynı zamanda gelecek için de umut doluyum."

Wonder Women 1984 de ertelendi

Öte yandan merakla beklenen ama Koronavirüs sebebiyle vizyon tarihi ertelenen yapımlar arasına 'Wonder Woman 1984' de girdi.



Yapım şirketi Warner Bro. başrollerini Gal Gadot ve Chris Pine'ın paylaştığı ve 5 Haziran'da tüm dünyada vizyona girecek olan filmin ABD'de yeni gösterim tarihinin 12 Ağustos'a ertelendiğini duyurdu