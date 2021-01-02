Gain Medya'dan Kırmızı Oda'ya rakip olacak dizi; Terapist

Gain Medya, TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda'ya rakip olacak dizisini açıkladı. "Terapist" isimli dizide Dolunay Soysert, Muhammet Uzuner gibi isimler bulunuyor.

Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral'ın paylaştığı TV8'in reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda'ya rakip geliyor.

30 Ocak'ta yayın hayatı başlamaya hazırlanan Gain Medya'nın Kırmızı Oda'ya rakip olacak dizisi Terapist "Geçmiş asla geçmemiş ve geçmeyecek" sloganıyla tanıtıldı.



Dolunay Soysert, Muhammet Uzuner, İlayda Alişan, Murat Kılıç, Zeynep Çamcı ve Diriliş Ertuğrul'da Vasilyus'u canlandıran Çağdaş Onur Öztürk gibi ünlü isimlerin yer aldığı Terapist dizisi bombs gibi geliyor.