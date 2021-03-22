GAİN, büyük ekranlarda da izlenebilecek

Aralık 2020 tarihinde yayın hayatına başlayan yeni nesil dijital içerik platformu GAİN, artık büyük ekranlarda da izlenebilecek. 22 Mart itibariyle Web, Smart TV ve bağlı hizmetlerle izlenme imkanı kazanan platform, uygulama olarak da yayın hayatına devam edecek.

Terapist, 10 Bin Adım, Ex Aşkım, Özelden Yürüyenler, Benim Tuhaf Ailem, Beni Kendimden Koru gibi dizi ve programların yer aldığı GAİN, birçok yeni projeyi de yayına hazırlıyor.

GAİN'de, farklı format ve kategorilerde diziler, kısa filmler, belgeseller, spor, müzik ve eğlence programlarının yanı sıra günlük haber akışı ve canlı yayınlardan oluşan yerli ve yabancı bir içerik listesi yer alıyor.