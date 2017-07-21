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Bilim / Teknoloji

Gagarin’in uzay yolculuğu raporu 47.500 dolara satıldı

İngilizce rapor Gagarin ve Sovyet uzay programının baş mühendislerinin imzasını taşıyor

21 Temmuz 2017 21:31

Rus kozmonot Yuri Gagarin’in uzaya gerçekleştirdiği insanlık tarihindeki ilk uçuşun, kozmonotun kendi imzasını taşıyan İngilizce yazılmış resmi bir raporu, Sotheby’s Müzayede Evi’nde 47.500 dolara satıldı.

ABD'nin Newyork kentinde Sotheby’s Müzayede Evi tarafından düzenlenen bilim konulu bir müzayedede, Yuri Gagarin’in 12 Nisan 1961’de Vostok uzay aracı ile uzaya yaptığı ilk uçuş hakkındaki raporun çekiç fiyatı 47.500 doları buldu.

Kendisinin ve Sovyet uzay programının baş mühendislerinin imzasını taşıyan İngilizce raporda Gagarin’in şu ifadeleri yer alıyor:

“Dünyanın çok farklı ve hoş bir halesi vardı. Ufuğa bakıldığında bu hale net bir şekilde görülebiliyordu. Soluk mavi bir renkle maviye, koyu maviye, mora ve tamamen siyaha dönen bir pürüzsüz bir renk dönüşümü vardı. Harika bir manzaraydı.”

​Rapor dosyasında Gagarin ayrıca iniş öncesindeki hazırlık süreci anlatılıyor ve kozmonotun Vostok’taki siyah beyaz bir fotoğrafı yer alıyor.

Müzayedede ABD’li astronot Neil Armstrong’un Ay’a çıkarken kullandığı ve Ay tozu izleri taşıyan çantası 1.8 milyon dolara satıldı.

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