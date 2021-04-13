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Bilim / Teknoloji

Gagarin'in uzaya çıkışının 60. yıldönümünde tarihin uçuşun interaktif animasyon filmi hazırlandı

13 Nisan 2021 08:22

Rus sosyal medya platformu VKontakte, Rus kozmonot Yuri Gagarin'in gerçekleştirdiği ilk insanlı uzay yolculuğunun 60. yıldönümü vesilesiyle Gagarin'in uzaya çıkmasıyla ilgili interaktif animasyon filmini hazırladı.

Gagarin'in 108 dakikalık uçuşunu 1 dakikalık video halinde izleyen kullanıcılar, uzayı Rus kozmonotun gözünden görebiliyor ve sorulan sorulara yanıt vererek uçuşa interaktif olarak dahil olabiliyor.

Sputnik'in haberine göre "Uzaydaki İlk İnsan" adlı animasyon film, 1961 yılındaki bu tarihin uçuşun tam olarak yansıtılması için Rusya Federal Uzay Ajanası (Roscosmos) uzmanlarının katılımıyla hazırlandı.

İzlemek için tıklayın.

VKontakteYuri Gagarinuzayanimasyon film
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