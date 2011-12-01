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Gaga, 'Sevgililerim benden nefret ediyor'

Albümleri milyonlar satan ünlü şarkıcı Lady Gaga müzik kulağının özel ilişkileri söz konusu olduğunda işe yaramadığını ve ömür boyu bekârlı

01 Aralık 2011 02:00


T24 - Albümleri milyonlar satan ünlü şarkıcı Lady Gaga müzik kulağının özel ilişkileri söz konusu olduğunda işe yaramadığını ve ömür boyu bekârlığa mahkûm olduğu konusunda dert yandı. Gaga, "Bir erkekle mutlu olmanın ne demek olduğunu bilmiyorum” dedi.


Vanity Fair dergisinin ocak sayısına kapak olan Lady Gaga, “Hiçbir zaman bir âşığım tarafından gerçekten değer görmedim. Bir erkekle mutlu olmanın ne demek olduğunu bilmiyorum” diye konuştu. Lady Gaga, ‘Vampir Günlükleri’ dizisinin yakışıklı oyuncusu Taylor Kinney’e aylardır ‘bağımlı’ olduğunu söyledi. Vanity Fair için çarpıcı pozlar veren Gaga, “Aşklarım pek çok vaatle başlasa da pek azı gerçekleşiyor” dedi.

 
Kendi alanlarında yaratıcı insanlarla ilişkiye başladığını söyleyen Gaga, başta olağanüstü derecede olan çekicilik sona erdiğinde sevgililerinin ondan nefret ettiklerini anlattı. “Ne kadar da romantik! Yüzüğü takacaksın ve her şey güzel olacak!” diyen multimilyoner Gaga, “Ben kendime yüzük alırım” diye isyan etti.


Luc Carl ile nişanlanması beklenen Gaga, mayısta Graham Norton Show’da bir erkek arkadaşı olmadığını, ilişkilerinin geçen sene temmuzda bittiğini açıklayıp ardından “Onu sevdiğim gibi kimseyi sevmedim” itirafını eklemişti.


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